La ciudad patagónica de Esquel, en la provincia de Chubut, se convirtió en protagonista de un nuevo hito gastronómico al conseguir el récord Guinness de la empanada más grande del mundo. La preparación alcanzó un peso de 26,10 kilos y superó por más de diez kilos la marca anterior, que pertenecía a Colombia con una empanada de 14,2 kilos.

Récord mundial, desde la Patagonia

La hazaña se realizó en el marco de la Feria Patria organizada en la Sociedad Rural de Esquel y reunió a cientos de vecinos, turistas y productores regionales que siguieron minuto a minuto el desafío culinario. El proyecto fue impulsado por Claudio Jaramillo, referente de la pizzería Baruch, junto a un equipo de cocineros y colaboradores que trabajaron durante semanas para concretar la propuesta.

La empanada récord pesó 26,10 kilos y fue elaborada en una sola pieza durante la Feria Patria en Esquel.

Uno de los principales requisitos para validar el récord era que la empanada estuviera elaborada en una sola pieza y lograra cocinarse completa sin romperse ni que se abriera el repulgue. Para ello, el equipo diseñó una masa especial capaz de soportar el peso del relleno compuesto por carne, huevo duro y verdeo.

La preparación comenzó durante la noche del domingo 24 de mayo detrás del escenario principal de la feria. Cerca de las 20:12, cuatro personas trasladaron la gigantesca empanada hacia un horno acondicionado especialmente para la ocasión, donde permaneció más de 90 minutos en cocción bajo la expectativa tanto del público como de los organizadores.

La preparación demandó una masa especial capaz de sostener el relleno sin romperse durante la cocción.

Abrazos, festejos y degustación

Finalmente, tras retirar la pieza entera del horno y realizar el pesaje oficial, se confirmó el nuevo récord mundial: 26,10 kilos. El anuncio desató festejos, abrazos y emoción entre los cocineros y asistentes, consolidando a la gastronomía patagónica como protagonista de una marca internacional.

Además del récord, la jornada contó con música en vivo, danzas folklóricas y más de 90 puestos de productores regionales. El cierre del evento incluyó una degustación abierta al público, donde cientos de personas pudieron probar una porción de la empanada que ya quedó en la historia gastronómica argentina. La iniciativa también volvió a destacar el trabajo de Claudio Jaramillo y del equipo de Baruch, que ya contaban con reconocimientos previos como campeones mundiales de empanadas y campeones sudamericanos de pizza gourmet.