Aluminé tendrá dos noches dedicadas a la cerveza artesanal, la gastronomía y la producción local. El Festival Provincial de Cerveza Artesanal realizará su 13° edición el viernes 23 y sábado 24 de octubre, desde las 19, en el predio del Polideportivo Municipal.

La celebración formará parte de las actividades por el 111° aniversario de la localidad. Hasta diez cervecerías de distintos puntos de la provincia llegarán con sus variedades y compartirán el espacio con propuestas gastronómicas, música en vivo y un patio de comidas.

El patio cervecero funcionará en el sector exterior del Polideportivo Municipal de Aluminé.

La subsecretaria de Turismo de Aluminé, Solciré Luengo, explicó que la propuesta busca reunir en un mismo lugar a productores y público. “La idea es que la gente pueda acercarse a probar distintas cervezas artesanales, disfrutar de la música, de la gastronomía y compartir una propuesta que reúne distintas producciones”, señaló.

La agenda también incorporará a los emprendedores de la localidad. Aluminé Emprende tendrá un espacio dentro del Polideportivo Municipal y reunirá a artesanos, productores, vendedores y emprendimientos vinculados con el turismo.

Aluminé Emprende sumará productos de la localidad

La feria funcionará bajo techo, mientras que el festival cervecero se desarrollará en el sector exterior del predio. La distribución permitirá mantener ambas propuestas dentro del mismo encuentro, pero con espacios diferenciados.

“Aluminé Emprende va a estar dentro del polideportivo, con los emprendimientos turísticos, vendedores, artesanos y productores, acompañando toda la propuesta del festival”, explicó Luengo.

La propuesta busca reconocer la producción artesanal neuquina y darle un lugar dentro de una celebración que cada año suma actividades.

La combinación apunta a ampliar el movimiento generado por las dos jornadas. Quienes lleguen a Aluminé podrán encontrar cervezas elaboradas en distintos puntos de Neuquén y, al mismo tiempo, conocer productos y trabajos realizados por emprendedores locales.

La música en vivo y las opciones gastronómicas completarán la propuesta durante ambas noches. El encuentro tendrá así un perfil que combina producción artesanal, cocina y actividades culturales dentro de los festejos por el aniversario.

El concurso cervecero comenzará antes del festival

La agenda tendrá además una instancia previa para los productores. El Concurso Neuquino de Cervezas Artesanales 2026 realizará sus jornadas de cata y evaluación el miércoles 21 y jueves 22 de octubre en el Hall de Turismo de Aluminé.

Un jurado especializado analizará las muestras y asignará los puntajes correspondientes. La participación en el concurso será requisito para las cervecerías que quieran instalar sus stands durante el Festival Provincial de Cerveza Artesanal.

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 19 de octubre. La recepción de muestras se extenderá hasta el 20 de octubre.

Luengo destacó que el certamen también genera un espacio de intercambio entre elaboradores de diferentes localidades. La propuesta busca reconocer la producción artesanal neuquina y darle un lugar dentro de una celebración que cada año suma actividades.

El Festival Provincial de Cerveza Artesanal se realizará en Aluminé durante el fin de semana del aniversario. Las actividades comenzarán ambas jornadas a las 19 y combinarán cervezas de distintos puntos de la provincia, gastronomía, música y emprendimientos de la localidad.

Quienes quieran consultar información sobre el Concurso Neuquino de Cervezas Artesanales 2026 pueden hacerlo a través del enlace de inscripción difundido por Turismo Aluminé o en la cuenta de Instagram @turismo_alumine.