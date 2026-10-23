Una ambulancia del Hospital de Junín de los Andes quedó literalmente colgada por un socavón mientras circulaba por la zona rural de Aucapán, en medio de las dificultades que generan las intensas precipitaciones y la saturación del suelo. El episodio ocurrió cuando el vehículo regresaba de un traslado sanitario con una paciente adulta mayor y obligó a desplegar un operativo de rescate que se extendió durante tres horas, desde las 22 hasta la 1 de la madrugada. El paraje rural de Aucapán queda a 60 kilómetros de la localidad de Junín de los Andes.

El incidente se produjo cuando la unidad transitaba por una subida y el terreno cedió de manera inesperada. El agua había socavado el suelo desde abajo, debilitando la superficie del camino y provocando que la ambulancia quedara atrapada, sin poder continuar la marcha.

“Ya habíamos andado por ahí, pero tanta agua que hay socavó el terreno, se ve que lo fue comiendo de a poco desde abajo. En plena subida, íbamos pasando y se quedó colgada, literalmente colgada”, relató Walter, el chofer de la unidad, quien terminó una jornada de alto riesgo después de una madrugada de trabajo.

Cómo fue el rescate de la ambulancia en Aucapán

Una de las primeras prioridades fue garantizar la seguridad de la paciente que viajaba en la ambulancia. Afortunadamente, la mujer pudo ser descendida sin inconvenientes y trasladada a un lugar seguro.

Tras dar aviso al hospital, se organizó un operativo para retirar el vehículo de la zona comprometida. En el procedimiento participaron Bomberos Voluntarios de Junín de los Andes, efectivos de la Policía de Neuquén, personal del hospital y vecinos de la comunidad de Aucapán.

Con herramientas, camionetas y un importante esfuerzo conjunto, los equipos lograron sacar la ambulancia del socavón y devolverla a una parte firme del camino.

El resultado fue positivo: tanto la paciente como el personal involucrado estuvieron fuera de peligro y el vehículo no sufrió daños, según el testimonio del chofer.

“Todos estamos bien, el vehículo también está bien. Fue el momento y el agradecimiento a todos los participantes que colaboraron, porque sin la ayuda de todos no podíamos haber hecho lo que hicimos. Una más que vamos a contar, esta vez con mucha, pero mucha suerte”, expresó Walter.

El episodio en Aucapán volvió a poner en primer plano una tarea muchas veces invisible dentro del sistema de salud pública: el trabajo de los choferes de ambulancia que recorren los caminos rurales para asistir a quienes viven lejos de los centros urbanos.

En el interior neuquino, los traslados sanitarios pueden implicar circular por caminos angostos, con barro, sectores anegados, hielo y terrenos afectados por las lluvias. En esas condiciones, cada recorrido exige atención permanente y decisiones rápidas para evitar situaciones que pongan en riesgo tanto al personal como a los pacientes.

La formación de socavones representa un peligro adicional, ya que el agua puede erosionar el terreno por debajo de la superficie y dejar sectores aparentemente transitables sin el soporte necesario para resistir el peso de un vehículo.

La experiencia vivida por el equipo del Hospital de Junín de los Andes refleja las dificultades que enfrenta el personal sanitario para garantizar la atención en comunidades rurales y parajes alejados.