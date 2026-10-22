Las imágenes hablan por sí solas y dejan en evidencia la magnitud del deterioro que provocaron las lluvias en los caminos de la provincia. Este jueves 22 de octubre, una camioneta quedó encajada en un profundo socavón sobre la Ruta Provincial 6, a unos 36 kilómetros de Rincón de los Sauces, en el tramo que conecta con la Ruta Nacional 40.

Los Bomberos Voluntarios de Rincón de los Sauces recibieron un llamado de emergencia a las 6.20. Una dotación, a cargo del sargento primero Ricardo Reyes, se desplazó hasta el lugar y constató que el vehículo había quedado atrapado en un hundimiento de la calzada.

Un hombre viajaba con su hija cuando ocurrió el hundimiento.

El conductor viajaba acompañado por una menor de edad. Ambos quedaron varados debido a las condiciones del camino y a la profundidad del surco que se había formado sobre la superficie.

Un operativo para liberar el vehículo

Al llegar al sector, los bomberos realizaron las maniobras necesarias para sacar la camioneta del socavón. Tras el operativo, lograron liberar el rodado, que no presentaba daños significativos y pudo continuar su recorrido hacia Rincón de los Sauces.

Bomberos trabajaron para liberar el vehículo atrapado en la calzada

En el lugar también trabajó personal de la Policía de Neuquén, que intervino durante la asistencia.

La lluvia complica la circulación en la región

El incidente se produjo en medio de las complicaciones que el temporal de lluvia genera en la zona. Las precipitaciones afectan considerablemente el estado de las rutas y provocan hundimientos, surcos profundos y desmoronamientos que dificultan el tránsito.

Las lluvias provocaron hundimientos y complicaciones en las rutas regionales.

La situación mantiene en alerta a quienes deben circular por los caminos que conectan Rincón de los Sauces con otras localidades. Las rutas provinciales 5, 6 y 8 registran cortes intermitentes debido a las condiciones climáticas y al deterioro de distintos sectores.

El caso de la camioneta encajada vuelve a poner en evidencia los riesgos que presentan algunos tramos durante el temporal. Las imágenes del vehículo atrapado en la calzada muestran la dimensión del hundimiento y la necesidad de extremar las precauciones al circular por la región.