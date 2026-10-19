Vialidad Nacional advirtió sobre la presencia de un socavón a la altura del kilómetro 2410, generado por las intensas y persistentes lluvias. Solicitaron reducir la velocidad y evitar circular durante la noche y la madrugada.

Las intensas precipitaciones que afectan a Neuquén generaron un socavón en una alcantarilla de la Ruta Nacional 40, en cercanías de Los Sauces. Según informó el organismo este domingo 19 de octubre, la situación se registra a la altura del kilómetro 2410 y afecta particularmente a la banquina.

Personal de Vialidad Nacional se encuentra trabajando en el sector para realizar tareas de mejoramiento.

Ante las condiciones de la ruta, solicitaron a quienes transiten por la zona reducir la velocidad y respetar la señalización preventiva dispuesta en el lugar.

Además, recomendaron evitar la circulación durante la noche y la madrugada, tener en cuenta las indicaciones para conducir ante condiciones climáticas adversas y mantenerse informados a través de los canales oficiales.

La advertencia fue emitida mientras continúan las consecuencias de las intensas y persistentes precipitaciones en distintos sectores de la provincia de Neuquén.