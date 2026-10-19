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Consecuencias del temporal

La lluvia provocó un gran socavón en Ruta 40 cerca de Los Sauces y piden circular con precaución

La zona no está restringida pero se pide circular a velocidad baja y con precaución, además de evitar los horarios nocturnos y con baja visibilidad.

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Por Redacción Neuquén
Lunes, 19 de octubre de 2026 a las 13:03
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Parte de la banquina cedió y provocó el socavón en una alcantarilla.

Vialidad Nacional advirtió sobre la presencia de un socavón a la altura del kilómetro 2410, generado por las intensas y persistentes lluvias. Solicitaron reducir la velocidad y evitar circular durante la noche y la madrugada.

Las intensas precipitaciones que afectan a Neuquén generaron un socavón en una alcantarilla de la Ruta Nacional 40, en cercanías de Los Sauces. Según informó el organismo este domingo 19 de octubre, la situación se registra a la altura del kilómetro 2410 y afecta particularmente a la banquina.

Personal de Vialidad Nacional se encuentra trabajando en el sector para realizar tareas de mejoramiento.

Ante las condiciones de la ruta, solicitaron a quienes transiten por la zona reducir la velocidad y respetar la señalización preventiva dispuesta en el lugar.

Además, recomendaron evitar la circulación durante la noche y la madrugada, tener en cuenta las indicaciones para conducir ante condiciones climáticas adversas y mantenerse informados a través de los canales oficiales.

La advertencia fue emitida mientras continúan las consecuencias de las intensas y persistentes precipitaciones en distintos sectores de la provincia de Neuquén.

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