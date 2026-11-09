La localidad de Añelo avanza con un conjunto de obras destinadas a prevenir inundaciones y mejorar el escurrimiento del agua de lluvia. Uno de los trabajos principales es la construcción de un canal pluvioaluvional de 1.700 metros, ubicado en un sector cercano a la Ruta 7, que busca evitar que las tormentas provoquen desbordes, levanten el pavimento y afecten a las viviendas.

El nuevo canal tiene dos metros de ancho y casi un metro de profundidad para facilitar también las tareas de mantenimiento.

El intendente Fernando Banderet brindó detalles de los trabajos en el programa La Primera Mañana que se transmite por AM550. Según explicó, actualmente llevan construidos más de 250 metros del canal, que tiene aproximadamente dos metros de ancho y casi un metro de profundidad. Las dimensiones fueron definidas por el equipo técnico para permitir el ingreso de maquinaria y facilitar las tareas de limpieza ante la acumulación de sedimentos.

La obra responde a los problemas registrados durante las últimas tormentas, cuando el agua y el barro ingresaron a viviendas ubicadas en las zonas más vulnerables. Banderet precisó que durante la primera lluvia debieron asistir a más de 50 familias y evacuar a cinco personas. En la segunda, que tuvo mayor intensidad, fueron 35 las personas asistidas y hubo un evacuado. En uno de los casos, el agua llegó a alcanzar casi 60 centímetros dentro de una vivienda.

Las últimas tormentas provocaron complicaciones en distintos sectores de Añelo y obligaron a asistir a más de 50 familias.

En paralelo, el Municipio trabaja junto a Recursos Hídricos en dos proyectos aluvionales que, según indicó el jefe comunal, ya fueron incorporados al presupuesto provincial 2027. El objetivo es completar el sistema de escurrimiento y conducir el agua de lluvia hacia el sector de la laguna para reducir el impacto de futuras tormentas sobre las familias y la infraestructura urbana.

La canalización del canal de riego incluye la recuperación de espacios públicos con veredas, iluminación, parquizado y sectores recreativos.

Por otra parte, Banderet destacó los avances en la canalización del canal de riego que atraviesa el casco viejo de Añelo. Durante este año se realizaron cerca de 1.000 metros de trabajos, con una reducción de su ancho y profundidad, además de la recuperación de espacios públicos mediante veredas peatonales, iluminación, parquizado y sectores de parrillas. Para 2027 está prevista la continuidad de las tareas, con otros 1.600 metros de canalización.

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