Un auto quedó totalmente destrozado tras chocar este martes 22 de septiembre contra un caballo en Ruta Nacional 22. El siniestro fue reportado a las 7.10 de esta mañana, cuando las autoridades se dirigieron al lugar.

Cómo fue el choque entre un auto y un caballo sorbe la Ruta 22 cerca de Zapala

Una vez allí, División Tránsito Zapala constató que el siniestro era en el kilómetro 1366 y que habían participado un auto y un equino.

Uno de ellos era un Volkswagen UP azul, conducido por un joven de 28 años con domicilio en la localidad de Las Lajas. El conductor viajaba con una mujer de 30 años con domicilio en Zapala, quien además generó gran preocupación ya que tiene cinco semanas de embarazo.

El otro involucrado era un animal, un caballo de pelaje alazán, sin seña ni marcas, de aproximadamente un año de vida.

Según información policial, el auto circulaba por Ruta Nacional N° 22, sentido oeste-este, y a 250 metros antes de llegar al Km. 1366, colisionó con el animal equino, que se encontraba sobre la calzada.

La embarazada, internada

Al lugar asistió personal de SIEN, quienes examinaron a la mujer que era la que más preocupación generaba. Posteriormente dispusieron su traslado al nosocomio local para examinar mejor su estado de salud.

El rodado fue entregado con una grúa a un vecino de Zapala, hijo de la mujer que iba de acompañante en el siniestro.