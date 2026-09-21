Personal de la División Operativa del Comando Radioeléctrico Zapala intervino durante la madrugada en un procedimiento realizado sobre Ruta 40 Sur y Lonquimay, a requerimiento de efectivos de la Comisaría 31° de Las Coloradas.

En el lugar, los uniformados identificaron una camioneta Toyota Hilux que circulaba con un carretón, en la que se trasladaban tres hombres mayores de edad, domiciliados en Plaza Huincul. Durante la inspección, se constató el transporte de más de 200 kilos de carne, aparentemente equina, además de un equino en el carretón, sin la documentación ni las guías correspondientes.

Asimismo, los efectivos procedieron al secuestro de un rifle y varios cuchillos que se encontraban en el habitáculo del vehículo.

Las diligencias continuaron en la Comisaría 22° de Zapala, donde se dio intervención al Ministerio Público Fiscal de la Zona, en el marco de una investigación por presunto abigeato e infracción a la Ley de Armas, además de labrarse las actuaciones correspondientes por otras infracciones detectadas.