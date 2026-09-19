Una camioneta con un tráiler que llevaba dos caballos de carrera volcó en la Ruta 22: todos resultaron ilesos

Una camioneta que trasladaba un carro con dos caballos de carrera volcó sobre la Ruta Nacional 22, a la altura del kilómetro 1360, en el tramo que une Cutral Co con Los Catutos. A pesar del impacto, tanto los ocupantes del vehículo como los animales resultaron ilesos.

El siniestro se produjo cuando el tráiler comenzó a balancearse de manera brusca mientras circulaba por la ruta. Según las primeras precisiones, las ondulaciones e irregularidades del pavimento en ese sector habrían provocado que el remolque cruzara de carril y que el conductor perdiera el control de la unidad.

La camioneta circulaba con un tráiler que transportaba dos caballos de carrera cuando perdió el control y terminó volcando a un costado de la calzada. Foto: gentileza.

Producto de la maniobra, la camioneta y el carro terminaron volcados a un costado de la calzada. Tras el accidente, se detectó una pérdida de combustible en el vehículo, por lo que las personas que se encontraban en el lugar utilizaron un matafuegos de manera preventiva para evitar un posible incendio.

La primera asistencia fue brindada por personal operario y una ambulancia del servicio Nacht Salud, pertenecientes a una cantera de arena ubicada en las inmediaciones. Luego intervino personal de la División Tránsito Zapala de la Policía del Neuquén, que realizó las tareas correspondientes y organizó la circulación en la zona.

El operativo permitió verificar que no había personas heridas ni animales afectados tras el vuelco. Los dos caballos de carrera que eran trasladados en el carro también se encontraban en buen estado luego del accidente.

Las autoridades trabajaron en el lugar para garantizar la seguridad y avanzar con las diligencias vinculadas al siniestro vial. El episodio volvió a poner bajo atención las condiciones del tramo de la Ruta Nacional 22 donde se registran irregularidades en la superficie de circulación.