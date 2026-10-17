Con apoyo de Provincia, buscan por cielo y tierra a un gendarme que intentó cruzar un arroyo cerca de Las Lajas

La búsqueda de un efectivo de Gendarmería Nacional Argentina (GNA), desaparecido cuando intentaba cruzar el arroyo Codihue, en cercanías de la estancia Halcón, en jurisdicción de Las Lajas, moviliza a distintos organismos provinciales y nacionales. El operativo incluye medios aéreos, equipos especializados en búsqueda acuática y personal que recorre las márgenes del curso de agua.

La Secretaría de Emergencias y Gestión del Riesgo coordina el despliegue de los recursos humanos, técnicos y logísticos para intentar dar con el paradero del uniformado. El procedimiento se activó luego de que Gendarmería comunicara la situación a la Policía del Neuquén.

Helicópteros, drones y buzos participan de la búsqueda

Entre los recursos desplegados hay un helicóptero de la Provincia y otro del Gobierno nacional, que realizan tareas de rastrillaje aéreo. También se incorporó un dron de alta capacidad para la búsqueda de personas, equipado para operar en condiciones meteorológicas adversas.

El helicóptero de la Provincia que participa en el operativo de búsqueda del gendarme desaparecido - Foto: Neuquén Informa

A esos recursos se suma personal de la Policía del Neuquén especializado en buceo, mientras que se prepara una embarcación semirrígida que permitirá ampliar las tareas de búsqueda en el agua, junto con integrantes del equipo de búsqueda acuática de la Secretaría de Emergencias provincial.

La coordinación de los medios aéreos está a cargo de Lucas Bousemare, en articulación con los organismos que trabajan en el lugar.

Despliegan equipos terrestres y personal sanitario

En tierra intervienen efectivos de la Policía del Neuquén, personal de la comisaría de Las Lajas, agentes de Seguridad Ciudadana y Defensa Civil de la localidad.

También se sumó una cuadrilla de Manejo del Fuego de Loncopué, integrada por personal que conoce la zona y colabora en los rastrillajes a pie sobre las márgenes del arroyo. Ese conocimiento del terreno resulta un aporte para ampliar la cobertura de búsqueda en sectores de difícil acceso.

Además, personal sanitario desde Zapala trabaja para brindar asistencia ante cualquier eventualidad durante el procedimiento.

Gendarmería Nacional mantiene presencia en el área y aporta referencias sobre el sector donde se concentran las tareas, así como información para facilitar las operaciones aéreas.

El arroyo Codihue, cerca de Las Lajas, el lugar donde buscan al gendarme desaparecido - Imagen: Archivo

El aumento del caudal genera complicaciones en la Ruta Provincial 21

El operativo se desarrolla bajo un monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas y del comportamiento del arroyo Codihue, cuyo caudal registra un incremento significativo.

Ante esta situación, las autoridades recomendaron transitar con extrema precaución por la Ruta Provincial 21, especialmente en el sector del puente sobre el arroyo Coihue, donde se registraron afectaciones vinculadas con la crecida del agua.

La situación exige especial atención de quienes circulan por ese tramo del interior neuquino, tanto por las condiciones del curso de agua como por el despliegue de los equipos de emergencia.

Mientras continúan las tareas, la Provincia mantiene la coordinación entre los organismos intervinientes y el despliegue de los recursos disponibles, con el objetivo de sostener la búsqueda y preservar la seguridad del personal que trabaja en la zona.