Tras el intenso temporal que desbordó el arroyo e imposibilitó cruzar por Carranza, en Ruta Provincial 5, se informó que pasado este mediodía de miércoles quedó nuevamente habilitado el tránsito en la zona.

El paso por la Ruta estaba restringido ya que las condiciones de la lluvia imposibilitaban el tránsito. Vialidad Provincial estuvo trabajando desde el martes, sin embargo una nueva tormenta sorprendió este miércoles y obligó a seguir esperando.

Se había adelantado que alrededor de la tarde noche de hoy quedaría normalizado el tránsito, una vez que el agua baje y se puedan instalar los caños que requiere la obra en el sector.

A las 14.50 de este miércoles 14 de octubre, quedó restablecida la circulación, según informó COARCO - SERVIPET.

Se solicita circular con precaución y a baja velocidad ya que la zona está en obras y además aún el terreno se encuentra con riesgo de hundimiento.