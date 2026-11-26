A través de un comunicado realizado en la red social X, el Ministerio de Economía de la Nación anunció que se aprobó la adhesión del proyecto Argentina LNG al Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (RIGI), desarrollado por las empresas YPF, ENI y XRG por un total de US$50.000 millones, lo que representa la inversión más importante en la historia del país en materia energética.

“El proyecto contempla una primera inversión de US$25.000 millones entre 2027 y 2030 hasta llegar a la inversión final de US$50.750 millones hacia 2050. Permitirá una exportación anual de 12 millones de toneladas de GNL y líquidos del gas natural por más de US$9.000 millones”, señaló el comunicado de la cartera que conduce Luis “Toto” Caputo.

“El desarrollo incluye inversiones en producción de gas rico en Vaca Muerta, la construcción de un gasoducto y un poliducto de 524 kilómetros cada uno y complejos industriales en Neuquén y Río Negro para el procesamiento del gas y sus líquidos”, indicó el escrito y cerró: “Durante la etapa de construcción se generarán 20.000 puestos de trabajo, con picos de hasta 40.000, y otros 8.000 empleos directos e indirectos durante la operación”.

Por su parte, el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, celebró la medida. “Cuando trabajamos juntos detrás de un mismo objetivo, suceden cosas buenas para Neuquén, para la región y para la Argentina”, manifestó.

Agregó además que “la inversión más importante de nuestra historia tiene epicentro en Vaca Muerta. Es el fruto de una estrategia de largo plazo y de la agenda de desarrollo regional que impulsamos junto a Alberto Weretilneck”.

“Neuquén está cambiando: pasamos de extraer recursos, a procesarlos y exportarlos al mundo. En esta nueva etapa, Cutral Co y Plaza Huincul, cuna de nuestra historia petrolera, vuelven a ser protagonistas”, comentó Figueroa en su cuenta de X.

Y concluyó: “Es un desafío generacional y una oportunidad que no vamos a desaprovechar. Porque si le va bien a Neuquén, le va bien a la Argentina”.





