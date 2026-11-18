La audiencia pública por Argentina LNG concluyó en Sierra Grande después de dos jornadas, 21 horas de exposiciones y más de 200 participaciones orales y escritas, en una instancia clave para avanzar con la evaluación ambiental de uno de los proyectos energéticos más importantes del país. Con cuatro Estudios de Impacto Ambiental presentados y una amplia convocatoria de vecinos, especialistas, instituciones, organizaciones y trabajadores, Río Negro completó una etapa decisiva antes de las próximas definiciones sobre la iniciativa que busca convertir a la provincia en una plataforma estratégica para la exportación de gas natural licuado.

El encuentro se desarrolló en el gimnasio Vuta Mahuida y concentró durante dos días las expectativas que despierta una inversión de escala internacional. La magnitud del proyecto explica buena parte de esa convocatoria: no se trata de una obra individual, sino de un conjunto de instalaciones que permitirá conectar la producción de gas de Vaca Muerta con los mercados internacionales a través de la costa rionegrina.

En ese escenario, la participación ciudadana tuvo un papel central. Más de 200 personas presentaron sus opiniones, consultas, aportes y observaciones, en un proceso que permitió reunir distintas miradas sobre el desarrollo energético y sus consecuencias para el territorio. Las 21 horas de exposiciones reflejaron el interés que despierta una iniciativa que puede modificar la estructura económica y productiva de la región.

La evaluación comprendió cuatro componentes fundamentales de Argentina LNG: el Gasoducto Dedicado, el Poliducto, las unidades flotantes de licuefacción (FLNG) y el Complejo Industrial Río Negro. Cada uno cuenta con su correspondiente Estudio de Impacto Ambiental, presentado durante las jornadas por los equipos técnicos y las consultoras responsables.

Las exposiciones también permitieron conocer las características de las instalaciones proyectadas, las medidas previstas para proteger el ambiente y los mecanismos de gestión y monitoreo que acompañarán las distintas etapas. Entre los aspectos abordados estuvieron el cuidado de la biodiversidad, la gestión de residuos y efluentes, la seguridad operativa, los planes de contingencia y el seguimiento de las condiciones ambientales.

Uno de los ejes de la segunda jornada estuvo vinculado con las unidades flotantes de licuefacción y el complejo industrial. Desde la consultora ERM, el especialista Francisco Pinilla presentó los resultados del análisis ambiental y sostuvo que el emprendimiento resulta ambientalmente viable bajo la aplicación de las medidas de gestión y control previstas. También explicó los criterios utilizados para identificar, evaluar y administrar los posibles impactos de las instalaciones.

Por supuesto, la audiencia también permitió escuchar distintas observaciones y planteos de organizaciones ambientalistas, especialistas y participantes particulares. Entre ellos estuvieron representantes de la Asociación de Abogados Ambientalistas y de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), que aportaron consideraciones sobre el impacto marino, la biodiversidad, los estudios ambientales y las condiciones de desarrollo del emprendimiento. Esas intervenciones forman parte del material que deberá ser considerado durante la evaluación.

Desde el Gobierno provincial, la audiencia fue presentada como una instancia fundamental para garantizar la participación y avanzar con un proyecto que puede abrir una nueva etapa para Río Negro. Alberto Weretilneck encabezó la apertura, mientras que en el cierre participaron la secretaria de Ambiente y Cambio Climático, Judith Jiménez, y la secretaria de Energía y Ambiente, Andrea Confini.

Confini destacó la importancia de sostener políticas públicas que permitan aprovechar las oportunidades de inversión y, al mismo tiempo, generar beneficios concretos para la sociedad. En ese sentido, puso el acento en la capacitación, el empleo y la participación de los trabajadores y las empresas rionegrinas en la cadena de valor que puede desarrollarse alrededor de Argentina LNG.

La funcionaria también planteó una mirada de largo plazo sobre la iniciativa: cada gestión debe cuidar lo construido, corregir lo necesario y aportar pensando más allá de su propio tiempo. Una definición que busca ubicar al proyecto dentro de una estrategia de desarrollo provincial que trascienda los períodos de gobierno.

Con la audiencia concluida, comienza ahora el análisis de las exposiciones, consultas y observaciones incorporadas durante las dos jornadas. La autoridad ambiental deberá considerar esos aportes junto con la documentación técnica de los cuatro componentes antes de avanzar con las correspondientes definiciones administrativas.

Para Sierra Grande y el conjunto de Río Negro, Argentina LNG representa una oportunidad de transformación que va mucho más allá de la instalación de infraestructura energética. La capacitación de trabajadores, el desarrollo de proveedores, la generación de empleo y el movimiento económico regional aparecen entre las expectativas que acompañan al proyecto.