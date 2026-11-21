El fin de semana largo comenzará este sábado 21 de noviembre con diferencias térmicas importantes en la provincia de Neuquén. Mientras que en la capital y el Alto Valle se espera una tarde más templada, las localidades cordilleranas tendrán temperaturas considerablemente más bajas.

El contraste se hará sentir especialmente durante las primeras horas del día, con mínimas que irán desde los 7 grados en Neuquén capital hasta valores cercanos a los 0°C en Villa La Angostura. A continuación, el detalle del pronóstico para las principales localidades neuquinas.

Neuquén capital: una tarde con 24 grados

En la ciudad de Neuquén, el sábado tendrá una temperatura mínima de 7 grados y una máxima de 24 grados. La amplitud térmica marcará la jornada, con una mañana fresca y condiciones más templadas durante la tarde.

Zapala: temperaturas más frescas en el centro provincial

En Zapala, el termómetro marcará una mínima de 8 grados y una máxima de 17 grados. La localidad tendrá temperaturas más moderadas que las previstas para la capital neuquina, con una diferencia de siete grados entre ambas máximas.

Chos Malal: una mañana fría en el norte neuquino

En el norte de la provincia, Chos Malal comenzará el sábado con una mínima de 4 grados. Durante la tarde, la temperatura máxima llegará a los 15 grados, en una jornada con registros inferiores a los del Alto Valle.

San Martín de los Andes: frío y una máxima de 9 grados

En San Martín de los Andes, el sábado tendrá un ambiente mucho más frío. La mínima será de 1 grado, mientras que la máxima alcanzará los 9 grados, por lo que será una de las localidades con temperaturas más bajas de la provincia.

Villa La Angostura: la localidad más fría del pronóstico

Villa La Angostura tendrá los registros térmicos más bajos de las cinco localidades relevadas. La mínima será de 0 grados y la máxima llegará apenas a los 7 grados, por lo que el frío será protagonista durante toda la jornada.