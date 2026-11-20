Ubicada a 404 kilómetros de Neuquén Capital sobre la Ruta Provincial 65, Villa Traful es una aldea de montaña rodeada de bosques nativos y lagos cristalinos. El destino patagónico combina excursiones lacustres hacia su famoso bosque sumergido de 60 cipreses, senderismo hasta cascadas, pesca deportiva y miradores con vistas a volcanes.

Villa Traful: qué hacer y cómo llegar a la aldea del bosque sumergido

Qué hacer en Villa Traful: el bosque sumergido y la cascada Coa Có

La excursión en bote por el lago Traful permite recorrer el bosque sumergido, una formación natural compuesta por alrededor de 60 cipreses secos que emergen desde el lecho del agua en uno de los márgenes lacustres.

Los senderos de trekking y ciclismo atraviesan los bosques de la localidad y tienen en la Cascada Coa Có una parada obligada para quienes recorren la zona a pie o en bicicleta. La oferta al aire libre se completa con cabalgatas, deportes acuáticos y gastronomía regional patagónica.

La pesca deportiva reúne algunos de los ambientes más buscados de la cordillera neuquina en el lago Traful, los ríos Machónico y Pichi Traful y el arroyo Catarata. Estas aguas albergan ejemplares de salmón encerrado y truchas arco iris, marrón y fontinalis.

Miradores panorámicos y la Gruta de la Virgen en la cordillera neuquina

Los miradores de Cerro Negro y Penitentes ofrecen vistas abiertas del lago Traful junto con las siluetas del volcán Lanín del lado argentino y del volcán Villarrica del lado chileno.

Cruzando el Traful se encuentra la Gruta de la Virgen, emplazada sobre un acantilado de roca basáltica de siete metros de altura. El sitio cuenta con dos galerías interiores donde las estalactitas conviven con helechos y flores silvestres.

Cómo llegar a Villa Traful desde Neuquén Capital y datos útiles

El acceso desde Neuquén Capital demanda recorrer 404 kilómetros a través de las Rutas Nacionales 22 y 237 hasta empalmar con la Ruta Provincial 65.

El tramo final de 35 kilómetros que ingresa por la confluencia de los ríos Traful y Limay presenta calzada de ripio, aunque la traza se encuentra actualmente en obra para completar su pavimentación.

Para planificar excursiones, consultar el estado de los caminos o contratar guías habilitados, los visitantes pueden comunicarse con la Oficina de Informes Turísticos ubicada sobre la Ruta Provincial 65 s/n al teléfono +54 9 294 4614570 o al correo electrónico informesturismovillatraful@gmail.com.