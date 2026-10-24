Arroyo Carranza: luego de horas de espera, habilitaron el tránsito en la Ruta Provincial 5

El tránsito sobre la Ruta Provincial 5, a la altura del arroyo Carranza, quedó restablecido cerca de las 16 de este sábado 24 de octubre, luego de los trabajos realizados durante la mañana para reconstruir el desvío provisorio afectado por la crecida del agua.

La reapertura permitió que comenzara a avanzar la extensa fila de autos, camiones y vehículos de servicios que permanecían varados del lado de Rincón de los Sauces, con destino a Añelo. Entre los afectados había trabajadores petroleros, transportistas, repartidores de alimentos y automovilistas que necesitaban completar sus traslados.

La circulación había quedado interrumpida por el aumento del caudal del arroyo Carranza, en medio del temporal de lluvias que afecta a distintos sectores de Neuquén. Los equipos que trabajaron en el lugar avanzaron con la construcción de un terraplén para recuperar el paso por el desvío provisorio.

Una larga fila de vehículos esperaba la reapertura

Las imágenes registradas durante la jornada mostraron la cantidad de vehículos acumulados a la espera de poder continuar el viaje. La fila incluía camiones de carga, trabajadores vinculados a la actividad petrolera y prestadores de servicios que necesitaban circular entre Rincón de los Sauces y Añelo.

También había automovilistas que aguardaban para regresar a sus hogares. La demora afectó una conexión vial importante para la actividad cotidiana y productiva de la zona, donde el tránsito de vehículos particulares convive con el movimiento de cargas y servicios relacionados con Vaca Muerta.

Cerca de las 16, los vehículos comenzaron a avanzar luego de varias horas de espera. La reapertura permitió recuperar la circulación, aunque la evolución del arroyo continúa siendo un factor determinante para la estabilidad del paso.

Cómo reconstruyeron el desvío del arroyo Carranza

Los trabajos para recuperar la circulación comenzaron durante la mañana de este sábado, con la construcción de un terraplén destinado a restablecer el desvío provisorio que había quedado comprometido por la crecida.

Las imágenes aportadas a Mejor Informado muestran el movimiento de las máquinas y las tareas realizadas en el sector, mientras los vehículos permanecían detenidos a la espera de novedades sobre la habilitación.

El operativo había requerido una preparación previa. Durante el viernes, el Consorcio de Cooperación COARCO–SERVIPET advirtió que el nivel del agua impedía avanzar con la recuperación del paso.

Ante esa situación, los equipos realizaron movimientos de suelo, acopiaron material árido a la vera del arroyo y trabajaron en la unión de los caños necesarios para reconstruir el desvío. Esas tareas permitieron comenzar a conformar el terraplén cuando las condiciones hicieron posible intervenir.

Por qué la Ruta Provincial 5 vuelve a quedar afectada por las crecidas

La conexión entre Añelo y Rincón de los Sauces atraviesa reiteradas interrupciones debido al comportamiento del arroyo Carranza durante las lluvias. El desvío provisorio utilizado mientras se construye el nuevo puente resulta vulnerable cuando aumenta el caudal y el agua alcanza el sector de circulación.

El titular de la Dirección Provincial de Vialidad, José Dutsch, explicó que los equipos trabajan junto con las empresas responsables de la obra para encontrar alternativas que permitan sostener la conexión.

“La información que tenemos sobre Carranza es día a día, hora a hora. Lo habilitamos, está unas horas habilitado y después lo tenemos que volver a cortar porque cae tormenta en la zona de Cortaderas hacia arriba y tenemos el golpe de agua”, señaló el funcionario.

La explicación apunta a una dificultad central: las condiciones del paso no dependen únicamente de las lluvias que se registran en el lugar, sino también del agua que llega desde sectores ubicados aguas arriba.

Qué deben tener en cuenta quienes viajan entre Añelo y Rincón de los Sauces

La reapertura de este sábado permitió retomar los desplazamientos entre ambas localidades, pero las crecidas repentinas pueden volver a modificar las condiciones de circulación.

Por eso, quienes deban viajar por la Ruta Provincial 5 deben consultar las comunicaciones actualizadas de Vialidad Provincial y del consorcio a cargo de los trabajos. También deben respetar la señalización y las indicaciones del personal desplegado en la zona.

La habilitación del paso no elimina el riesgo de nuevas interrupciones si aumenta el caudal del arroyo. Ante una eventual restricción, es importante no intentar cruzar sectores anegados ni atravesar cauces de agua.

Una conexión clave mientras avanza la obra del puente

La recuperación del desvío permitió restablecer una conexión relevante para los habitantes de Rincón de los Sauces, los trabajadores petroleros y el transporte de mercaderías y servicios hacia Añelo.

Sin embargo, las interrupciones registradas durante las últimas semanas muestran que la continuidad del tránsito sigue condicionada por las lluvias y por la capacidad del paso provisorio para soportar las crecidas.

Por el momento, el tránsito quedó restablecido cerca de las 16 de este sábado. La evolución del caudal del arroyo Carranza y las condiciones del terreno serán determinantes para establecer si la circulación puede mantenerse sin nuevas interrupciones durante las próximas horas y jornadas.