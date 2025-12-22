La construcción de un puente sobre el arroyo Carranza, en la ruta provincial N° 5, promete dar una solución definitiva al aislamiento que afecta a Rincón de los Sauces cada vez que se registran fuertes lluvias. Durante décadas, los vecinos reclamaron por esta obra que ahora comenzará a ejecutarse, tras la decisión política del gobierno provincial de licitar los trabajos este año.

Durante las tormentas, el caudal del arroyo aluvional impide la circulación, dejando a la comunidad aislada. Las imágenes de vehículos arrastrados, rescates en el barro y filas interminables de autos se han vuelto frecuentes, reflejando la desigualdad territorial que el gobernador Rolando Figueroa viene denunciando en sus discursos.

Esta semana, siete empresas presentaron sus propuestas para ejecutar el puente. El proceso de evaluación técnica y económica definirá la adjudicataria, que tendrá un plazo de 690 días corridos para concretar la obra, contando desde la firma del contrato y la presentación de toda la documentación requerida.

La ruta provincial 5 es vital no solo para los vecinos de Rincón, sino también para el transporte vinculado a la industria hidrocarburífera, especialmente en zonas estratégicas como Vaca Muerta. Cuando se corta el tránsito, los desvíos implican recorrer cientos de kilómetros adicionales, generando costos, demoras y riesgos para quienes intentan cruzar de todos modos.

El proyecto forma parte del eje de equilibrio territorial que impulsa la actual gestión provincial. Desde gas natural en Los Guañacos hasta nuevas escuelas en Los Catutos, la estrategia apunta a garantizar igualdad de derechos para todos los neuquinos, más allá del lugar donde vivan.

La iniciativa es resultado del trabajo conjunto entre el gobierno provincial y el municipio de Rincón de los Sauces, encabezado por Norma Sepúlveda. Además, implica el fortalecimiento de organismos como Vialidad Neuquén y Recursos Hídricos, que colaboran en la ejecución de infraestructura estratégica para revertir años de desinversión y cumplir el objetivo trazado: que todas las regiones neuquinas sean más justas y accesibles.