Está en marcha la obra que cambiará sustancialmente la conexión entre Añelo y Rincón de los Sauces. Se trata del “Puente y Accesos sobre Arroyo Carranza”, en la ruta provincial Nº 5. Así lo informó el gobernador Rolando Figueroa hoy, durante la presentación del balance de sus primeros mil días de gestión, 1000 razones, 1000 obras.

Los trabajos, que demandaron la ejecución de un desvío provisorio para mantener la circulación vehicular, presentan en la actualidad un avance físico del 4%, mientras que el avance financiero registrado en la última medición alcanza el 3,3 %.

La subsecretaría de Recursos Hídricos actúa como organismo comitente y tiene a su cargo la supervisión de la obra, mientras que la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) del Neuquén es responsable de su inspección.

Los trabajos actuales

Según se informó desde el Ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, ya pudieron concretar la demolición del badén Sur y las excavaciones de los pilotes del puente.

En estos días, las tareas se concentran en el hormigonado de los pilotes de fundación del puente, la demolición del badén Norte, la ejecución de terraplenes y las excavaciones correspondientes a las fundaciones de las alcantarillas del badén Sur.

Las próximas etapas contemplan la colocación de armaduras, el encofrado y el hormigonado de los cabezales de las pilas centrales y los estribos del puente. Asimismo, se avanzará con la ejecución de las fundaciones de las alcantarillas y los trabajos de subbase de la calzada.

En el sector trabajan actualmente 35 personas, con la utilización de camiones volcadores, excavadoras, martillos neumáticos, motoniveladoras y una máquina pilotera. Para las tareas de control y relevamiento se emplean niveles, estaciones totales y equipos GPS.

De acuerdo con la información suministrada por la inspección de obra, los trabajos presentan un ritmo de ejecución superior al previsto en el cronograma vigente.

Un puente estratégico sobre la Ruta Provincial 5

Figueroa explicó que la intervención contempla los primeros dos kilómetros de la Ruta Provincial 5 desde su empalme con la Ruta Provincial 7. Esta vía conecta Punta de Agua con Rincón de los Sauces y constituye "uno de los corredores estratégicos para la circulación de las comunidades de la región y el desarrollo de Vaca Muerta", dijo el gobernador.

Antes del comienzo de los trabajos, la ruta cruzaba el arroyo Carranza mediante dos badenes de hormigón armado, denominados Norte y Sur, con longitudes aproximadas de 90 y 30 metros, respectivamente.

Estos pasos suelen verse afectados por tormentas convectivas y crecidas aluvionales, que pueden anegar la calzada, interrumpir el tránsito y afectar la seguridad vial y la logística regional.

Para el diseño del puente se realizaron estudios hidrológicos e hidráulicos específicos. La solución fue proyectada para una crecida de diseño con un período de recurrencia de 100 años y verificada para un evento de 200 años. En esta etapa se realizaron estudios de suelos destinados a confirmar las cotas de fundación de los pilotes del puente.

Cómo será el nuevo puente sobre el arroyo Carranza

El nuevo puente se construye sobre el sector del badén Norte y tendrá una longitud de 120 metros, distribuida en cuatro tramos de 30 metros cada uno. La estructura contará con dos estribos y tres pilas centrales, apoyados sobre fundaciones constituidas por 30 pilotes de 0,60 y 0,90 metros de diámetro y 8 metros de profundidad cada uno.

El tablero estará conformado por 24 vigas pretensadas de 30 metros de longitud y una losa de hormigón armado. Además, contará con apoyos de neopreno, losas de aproximación, defensas de hormigón tipo New Jersey y una carpeta de rodamiento de 5 centímetros de espesor.

En el sector del badén Sur está prevista la ejecución de dos alcantarillas. Una de ellas tendrá tres vanos de 5 metros de ancho, 3 metros de alto y 11 metros de largo, mientras que la segunda contará con un vano de las mismas dimensiones. El proyecto incluye además muros de ala para el ingreso y la salida de estas estructuras.

Actualmente, en este sector se realizan las excavaciones para las futuras fundaciones de las alcantarillas y la preparación de la base de asiento del terraplén aledaño.

El proyecto también incluye la repavimentación y el acondicionamiento de los accesos, la ejecución de banquinas, la instalación de defensas metálicas, la señalización vial y obras de protección de taludes.

Circulación permitida durante los trabajos

Debido a que la obra se desarrolla sobre la traza existente, el proyecto contempla un desvío paralelo destinado a mantener la circulación durante el proceso constructivo. Este desvío se encuentra completamente ejecutado y habilitado al tránsito. Su mantenimiento está a cargo del consorcio responsable de la construcción.

La circulación se realiza a través de una calzada de 10 metros de ancho, que permite el tránsito simultáneo en ambos sentidos y el paso de vehículos de transporte y cargas especiales.

Cuándo estaría finalizado

La construcción del puente y sus accesos fue adjudicada al consorcio de cooperación Servipet-Coarco y representa una inversión de 9.197.685.978 pesos.

El plazo contractual de ejecución es de 690 días corridos. El inicio de los trabajos se produjo en julio de 2026, con la instalación del obrador, la limpieza del sector y el movimiento de suelo necesario para construir el desvío.

De acuerdo con el cronograma vigente, la finalización de la obra está prevista para junio de 2028.