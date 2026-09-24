El ingreso a Neuquén capital desde Cipolletti comenzó a mostrar un cambio concreto este jueves: uno de los dos carriles ya fue asfaltado y las máquinas continúan trabajando en el sector de los puentes carreteros.

El avance forma parte de las obras de la Avenida Mosconi y alcanza las calles que rodean al edificio de Fauna, un punto clave para ordenar la circulación una vez que los trabajos queden terminados.

La escena que encontró el Móvil de la AM550, con el periodista Juan Pablo Andréz y el camarógrafo Facundo Rocha, muestra camiones, maquinaria y operarios concentrados en completar el nuevo acceso.

El sector de los puentes carreteros mantiene circulación asistida. Foto: Facundo Rocha, Móvil de AM550

Un carril ya está listo y el otro viene en camino

Por ahora, el pavimento se extiende sobre uno de los dos carriles de ingreso a Neuquén. El trabajo continuará en los próximos días para completar también el segundo.

El nuevo asfalto corresponde al ingreso que conecta con la colectora Félix San Martín, Primeros Pobladores y Alderete, aunque actualmente el pavimento llega hasta la Oficina de Turismo.

El avance toma especial importancia para quienes realizan todos los días el recorrido entre Neuquén y Cipolletti, porque modifica progresivamente uno de los sectores de circulación más utilizados entre ambas ciudades.

Máquinas y operarios trabajan junto al edificio de Fauna. Foto: Facundo Rocha, Móvil de AM550

Una salida que ya había sumado pavimento

El trabajo sobre el ingreso llega después de otro avance realizado meses atrás sobre la calle Perticone, en el sentido de salida desde Neuquén hacia Río Negro.

En ese sector ya funcionan los dos carriles asfaltados, lo que permite una salida más ágil desde la ciudad.

Ahora el movimiento de máquinas se concentra del otro lado del recorrido, sobre el acceso a Neuquén, donde continúa la transformación de las calles vinculadas con la obra de la Avenida Mosconi.

Personal ordena el paso mientras continúan los trabajos. Foto: Facundo Rocha, Móvil de AM550

Banderilleros y Tránsito ordenan el paso

Mientras avanzan las tareas, la circulación requiere especial atención. Hay vallas, operarios, personal de Tránsito y banderilleros que organizan el movimiento de vehículos en el sector.

Para quienes necesitan ingresar hacia Alderete, los trabajadores realizan asistencia para permitir el paso. La misma situación se presenta para quienes circulan en sentido contrario.

El tránsito peatonal también tiene una indicación específica: quienes circulen a pie, en bicicleta o en motocicleta solo pueden cruzar por el sector de la Policía Caminera, con asistencia del personal que se encuentra trabajando en el lugar.

Por eso, mientras las máquinas terminan de completar el pavimento, el ingreso por los puentes carreteros ya empieza a mostrar cómo será la nueva circulación cuando las obras finalicen.