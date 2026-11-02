La ciudad de Neuquén avanza con una obra clave para transformar la circulación en Valentina Sur Urbana. La Municipalidad ejecuta las últimas etapas del plan de pavimentación, con el objetivo de que el barrio alcance el 100% de sus calles asfaltadas y complete así un proceso de mejoras en su infraestructura urbana.

Los trabajos contemplan la pavimentación de 70 nuevas cuadras, distribuidas en dos sectores: un cuadrante de Urbanización Bosch y otro que se extiende desde la calle Puerto Deseado hasta el arroyo Durán. La intervención busca completar los tramos que todavía faltan para consolidar la red vial del barrio.

La secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini, recorrió los avances de la obra junto con el subsecretario de Planificación y Elaboración de Proyectos, Pablo Vega. El funcionario destacó la magnitud de los trabajos y señaló que, con estas nuevas cuadras, Valentina Sur Urbana quedará completamente pavimentada.

La Municipalidad busca completar el 100% del asfalto en Valentina Sur Urbana y mejorar la circulación de los vecinos.

La inversión supera los $5.000 millones de pesos y se financia con fondos del presupuesto municipal. Además de la colocación de asfalto, el proyecto contempla obras pluviales y conexiones de servicios para mejorar la infraestructura del sector. Los trabajos están a cargo de una empresa local y tienen un plazo de ejecución previsto de 270 días.

Las calles se habilitarán por etapas a medida que concluyan las tareas de pavimentación en cada sector intervenido.

Las calles se irán habilitando a medida que finalicen las intervenciones en cada tramo, por lo que la circulación se normalizará progresivamente. Esta etapa se suma a las más de 350 cuadras que ya fueron pavimentadas en Valentina Sur Urbana y forma parte del Plan de 3.000 Cuadras de Asfalto, que se desarrolla en distintos barrios de la capital neuquina.