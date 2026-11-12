La Municipalidad de Neuquén avanza con la pavimentación de 88 cuadras en Villa Ceferino, una obra que ya registra más del 30% de ejecución y que forma parte del plan para alcanzar el 100% de calles asfaltadas en la ciudad. La intervención contempla una inversión superior a los 14.000 millones de pesos, financiados con recursos propios del municipio.

Durante una recorrida por el barrio, el intendente Mariano Gaido destacó la importancia de extender la infraestructura urbana y señaló que el proyecto integral contempla 150 cuadras, con trabajos complementarios para mejorar el escurrimiento del agua. También mencionó que el municipio mantiene obras de pavimentación en sectores como Círculo Policial, Valentina y Confluencia.

Por su parte, el secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano, Alejandro Nicola, explicó que las 88 cuadras corresponden a la etapa que actualmente está en ejecución, mientras que las otras 62 también están contempladas para completar la intervención prevista en Villa Ceferino. El funcionario indicó que los trabajos tienen un plazo total de 240 días.

Uno de los principales desafíos de la obra son los desniveles y las pendientes del barrio, que requieren soluciones específicas para evitar problemas con el agua de lluvia. En ese sentido, Nicola detalló que se avanza con un conducto pluvial de grandes dimensiones sobre calle Cipolletti, además de distintas tareas de infraestructura en otros sectores.

El municipio busca finalizar varias de las cuadras en ejecución antes de fin de año y completar el proyecto en 2027.

La intervención combina calles de hormigón, pavimento flexible y cordón cuneta, de acuerdo con las características de cada tramo. Sobre los plazos, Nicola adelantó que buscarán terminar varias de las 88 cuadras antes de fin de año, mientras que la finalización total está prevista para los primeros meses de 2027.