La División Grupo Especial de Operaciones Policiales (GEOP) de Chos Malal realizó un simulacro de rescate en altura sobre el puente que cruza el río Neuquén, con el objetivo de evaluar técnicas y procedimientos de intervención ante situaciones de emergencia.

El ejercicio se desarrolló durante la semana pasada y recreó un escenario en el que una persona era arrastrada por la crecida del río y quedaba atrapada en uno de los pilotes del puente, con una fractura y otras lesiones.

Para concretar la evacuación, los efectivos instalaron una tirolesa de aproximadamente 80 metros y trasladaron a la víctima simulada mediante una camilla tipo SKED hasta una zona segura.

Cómo fue el simulacro de rescate sobre el río Neuquén

La práctica planteó una situación de riesgo en un entorno de difícil acceso. La persona simulada había sido arrastrada por la corriente y permanecía atrapada en la estructura del puente, sin posibilidades de salir por sus propios medios.

Efectivos del GEOP Chos Malal realizan un simulacro de rescate en altura con una tirolesa sobre el río Neuquén.

Ante ese escenario, el personal especializado debió poner en funcionamiento un sistema de rescate mediante una tirolesa, una técnica que permite trasladar personas entre dos puntos mediante un cable tensado.

La evacuación se realizó con una camilla tipo SKED, un dispositivo flexible utilizado en operaciones de rescate y evacuaciones en terrenos complejos.

El sistema permitió desplazar a la víctima simulada hasta un sector considerado seguro, recreando las maniobras que podrían ser necesarias ante una emergencia real.

Para qué sirven estos entrenamientos del GEOP

El objetivo del ejercicio fue poner a prueba técnicas de rescate en altura y fortalecer la preparación de los efectivos frente a situaciones que requieren intervenciones coordinadas y equipamiento especializado.

Simulacro de rescate en altura del GEOP Chos Mala

Este tipo de prácticas permite trabajar sobre distintos aspectos de una operación: instalación de sistemas de desplazamiento, aseguramiento de la persona rescatada, utilización de camillas y procedimientos de evacuación.

En escenarios vinculados con ríos, la dificultad puede aumentar por la fuerza de la corriente, las variaciones del caudal y las características del terreno.

Por eso, los entrenamientos en entornos similares a los de una eventual emergencia resultan importantes para evaluar procedimientos y detectar aspectos que necesitan ajustes.

El desafío de los rescates en ríos de la región

Los ríos de la provincia de Neuquén presentan distintos escenarios de riesgo, especialmente cuando se producen crecidas o cambios en las condiciones del cauce.

Una persona arrastrada por la corriente puede terminar atrapada entre estructuras, rocas u otros obstáculos, lo que dificulta el acceso de los equipos de emergencia y la posterior evacuación.

En esas circunstancias, las intervenciones requieren evaluar las condiciones del lugar, establecer mecanismos de seguridad y seleccionar los recursos adecuados para retirar a la persona sin agravar sus lesiones.

El simulacro realizado por el GEOP Chos Malal permitió ejercitar una respuesta ante uno de esos escenarios, con un despliegue que incluyó una tirolesa de 80 metros y una camilla especializada.