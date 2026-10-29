Villa Pehuenia Moquehue realizará este viernes 30 de octubre una nueva jornada comunitaria de raleo de pinos exóticos en la Reserva Natural Urbana Las Lagunas. La actividad se desarrollará de 9 a 14 en los Domos del Parque Ambiental y convocará a vecinos y voluntarios para favorecer la recuperación del bosque nativo y reducir la acumulación de material vegetal combustible.

El operativo forma parte de un plan que busca intervenir 100 hectáreas y cuenta con la participación de la Municipalidad de Villa Pehuenia Moquehue, la Dirección Provincial de Manejo del Fuego, la Corporación Forestal Neuquina (CORFONE), instituciones educativas, prestadores y vecinos.

Cómo es el plan de Villa Pehuenia Moquehue para oxigenar el bosque nativo

La iniciativa apunta a controlar la expansión de pinos exóticos, que compiten con las especies autóctonas por la luz, el agua y los nutrientes. Los ejemplares retirados se procesan para obtener chips que pueden reutilizarse como relleno, en lugar de dejar los restos vegetales acumulados en el suelo.

Quienes vayan, es recomendable que lleven ropa cómoda que pueda ensuciarse, machete y mate para compartir. Por su parte, quienes no puedan asistir también pueden colaborar retirando pequeños pinos que broten en sus terrenos y comunicando la presencia de rebrotes al WhatsApp Ambiental de la localidad. Conviene consultar previamente los canales oficiales del municipio para obtener el número de contacto y las indicaciones para actuar de forma segura.

Tareas de raleo de pinos exóticos para favorecer la recuperación del bosque nativo en Villa Pehuenia Moquehue.

Por qué retiran pinos exóticos en Las Lagunas

Los pinos murrayana y ponderosa son especies introducidas que pueden expandirse y desplazar a la vegetación nativa. Su crecimiento rápido modifica las condiciones del bosque y reduce el espacio disponible para especies características de la cordillera neuquina.

Frente a ese problema, el raleo selectivo consiste en retirar ejemplares de manera gradual y planificada para favorecer la regeneración de árboles y plantas autóctonas, entre ellos pehuenes, ñires y radales.

La tarea también tiene un objetivo preventivo: aprovechar los restos vegetales mediante su chipeado ayuda a evitar que queden acumulados como combustible potencial para un incendio. La medida forma parte de una estrategia de manejo del ambiente que combina conservación y prevención.

Un bosque que alberga especies únicas de la cordillera

La Reserva Natural Urbana Las Lagunas reúne ambientes terrestres y acuáticos que ofrecen refugio y alimento a distintas especies. Entre ellas se encuentran el pehuén, el sapito cuatro ojos y el pato de anteojos, además de aves como la bandurria, la garza bruja, el biguá y el tero.

El pehuén o araucaria se destaca por su longevidad: puede vivir cientos de años y alcanzar, en condiciones adecuadas, alrededor de un milenio. Es una especie emblemática de la cordillera y parte de la identidad cultural y natural de la región.

El sapito cuatro ojos debe su nombre a las dos manchas de su espalda que parecen ojos adicionales. El pato de anteojos, por su parte, presenta marcas blancas en la cara y habita ambientes boscosos y acuáticos de los Andes de Argentina y Chile.

La vegetación de las orillas también cumple funciones ecológicas importantes: contribuye a sostener los hábitats, proteger los suelos y mantener el funcionamiento del ecosistema. Por eso, el manejo de las especies exóticas busca recuperar el equilibrio entre el bosque y los ambientes húmedos.

La meta es intervenir 100 hectáreas

El raleo en Las Lagunas se suma a otras intervenciones realizadas este año en Villa Pehuenia Moquehue. Entre los sectores alcanzados se encuentran la vera de la Ruta Provincial 13 y el frente del Centro Comunitario Rural Evangélico, donde los restos de pinos se aprovecharon como material de relleno.

El trabajo se sostiene mediante la articulación de organismos públicos y actores de la comunidad. Participan la Dirección Provincial de Manejo del Fuego, CORFONE, escuelas, prestadores y vecinos voluntarios.

El intendente Arturo de Gregorio vinculó la iniciativa con el patrimonio natural y la seguridad local. “Cuidar nuestro bosque es cuidar nuestra identidad y nuestra seguridad”, resumió.

La meta anunciada es avanzar sobre 100 hectáreas, aunque para conocer el progreso concreto será necesario confirmar cuántas se intervinieron, qué superficie resta trabajar y en qué plazos se prevé completar el plan.