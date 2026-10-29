La sexta edición de la Noche de las Mamos permitió realizar 179 mamografías en Neuquén durante la jornada del 24 de octubre, en el cierre de Octubre Rosa. Con estos estudios, la iniciativa provincial alcanzó un total de 1.443 mamografías en seis ediciones.

La actividad tuvo como sede central a Chos Malal y se extendió a hospitales, centros médicos y dispositivos de atención de distintas localidades neuquinas. Está destinada a personas de entre 45 y 70 años y busca facilitar el acceso a la detección temprana del cáncer de mama.

Impulsada en el marco del Plan Provincial de Salud, la propuesta permite realizar mamografías en horarios no habituales, sin turno previo ni orden médica. El objetivo es reducir las barreras de acceso a los controles y favorecer un diagnóstico oportuno.

La edición anterior, realizada en septiembre, había elevado el acumulado a 1.264 estudios en cinco jornadas. La sexta edición sumó nuevas prácticas y llevó la cifra provincial a más de 1.400 mamografías.

Cómo funciona el acceso a las mamografías en Neuquén

La Noche de las Mamos reúne a efectores del sistema público de salud y a instituciones privadas para ampliar las posibilidades de realizarse una mamografía.

Durante las jornadas, las personas comprendidas en la franja etaria establecida pueden acceder al estudio sin turno ni orden médica, según las condiciones informadas para esta iniciativa.

La estrategia apunta a reducir obstáculos vinculados con los horarios laborales, las responsabilidades de cuidado y las distancias entre localidades. La participación de hospitales y centros privados permite distribuir la atención en distintos puntos del territorio neuquino.

Por qué es importante la detección temprana del cáncer de mama

La mamografía es una herramienta de diagnóstico por imágenes que permite identificar alteraciones en el tejido mamario que pueden requerir estudios complementarios o evaluación médica.

La detección temprana puede facilitar el diagnóstico oportuno y ampliar las posibilidades de tratamiento. Por eso, el acceso a controles mamarios forma parte de las líneas de cuidado contempladas en el Plan Provincial de Salud.

En Neuquén, la estrategia se complementa con la disponibilidad de mamógrafos en hospitales y centros médicos, además de un dispositivo móvil que permite acercar los estudios a distintas localidades.

La provincia también busca ampliar la cobertura entre personas de 45 a 70 años que todavía no se realizaron el estudio. El acceso territorial y la extensión de los horarios son dos de las herramientas para alcanzar ese objetivo.

Cuándo se realiza la próxima Noche de las Mamos

La iniciativa está prevista para cada día 24 del mes, a partir de las 18, en establecimientos públicos y privados que se suman a la jornada.

La continuidad de las ediciones busca sostener el acceso a las mamografías más allá de las campañas de concientización concentradas en octubre. Para conocer los establecimientos participantes, los horarios específicos y las condiciones de atención de cada jornada, se recomienda consultar los canales oficiales del Ministerio de Salud de Neuquén.

Tras el cierre de Octubre Rosa, el desafío será mantener la participación y facilitar que más personas accedan a los controles mamarios. La próxima edición permitirá actualizar el balance de estudios y conocer cómo evoluciona la cobertura de esta estrategia sanitaria provincial.