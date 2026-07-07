Con el objetivo de fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias en zonas de montaña, personal del Grupo Especial de Operaciones Policiales (GEOP) de Chos Malal llevó adelante una jornada de entrenamiento operativo en el Cerro Corona, en la localidad de Huinganco.

La actividad se desarrolló en las inmediaciones de la Laguna Corona, uno de los atractivos naturales más conocidos de la región, donde los efectivos realizaron un ejercicio que simuló la asistencia a una persona lesionada en un ambiente agreste y de difícil acceso.

Durante la práctica, los uniformados pusieron en marcha protocolos de búsqueda, evaluación primaria de la víctima, inmovilización, utilización de camilla rígida y técnicas de evacuación mediante relevo de camilleros, procedimientos fundamentales para garantizar un traslado seguro en terrenos montañosos.

Preparación para intervenir en emergencias reales

Desde la Dirección Seguridad Alto Neuquén destacaron que este tipo de entrenamientos permiten mantener actualizadas las capacidades operativas del personal y mejorar la coordinación ante situaciones que requieren intervenciones especializadas.

La geografía del norte neuquino presenta numerosos desafíos para los equipos de rescate. Senderos de montaña, zonas de difícil acceso y condiciones climáticas cambiantes obligan a contar con personal capacitado para actuar rápidamente ante accidentes o contingencias que involucren a turistas, pobladores o trabajadores rurales.

En los últimos años, el crecimiento de las actividades recreativas al aire libre y del turismo de naturaleza en localidades como Huinganco, Chos Malal, Varvarco y Andacollo incrementó la necesidad de fortalecer los protocolos de prevención y asistencia en ambientes agrestes.

Un entrenamiento clave para una región con creciente actividad turística

El Cerro Corona y sus alrededores forman parte de los circuitos elegidos por visitantes que recorren el norte de Neuquén en busca de paisajes de montaña, senderismo y experiencias vinculadas al turismo de naturaleza.

En ese contexto, la preparación de los equipos especializados adquiere un valor estratégico para garantizar respuestas eficientes ante posibles emergencias. Las prácticas permiten evaluar tiempos de reacción, coordinación de recursos y aplicación de técnicas específicas en escenarios similares a los que pueden presentarse durante la temporada turística o en actividades recreativas.

Tras completar el ejercicio, el personal policial inició el descenso y regresó a su base operativa sin novedades, dando por finalizadas las tareas previstas para la jornada.