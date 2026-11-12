A través del Artículo 146 de la normativa municipal vigente, Las Lajas informó a sus habitantes cambios en la modalidad de la convivencia con animales no humanos en los espacios públicos de la localidad.

El comunicado, firmado por la Dirección de Bromatología, advierte que a partir de ahora queda totalmente prohibidas algunas acciones relacionados a las mascotas u otros animales como caballos o el ganado.

El texto detalla que queda prohibido atar animales en los árboles o alambrados de la vía pública, como también atar animales extenuados a vehículos de tracción a sangre o hacerlos trabajar cuando están enfermos.

Otro punto importante para una localidad rural como Las Lajas, donde aún se mantienen las costumbres rurales a pesar de estar en crecimiento urbano, es que se prohíbe andar en caballo por las aceras o correr y galopar con ellos. Tampoco se permite transitar con hacienda por las calles centrales.

Por último, se prohíbe dejar animales sueltos, o hacerles pastar en plazas, veredas, terrenos baldíos del radio urbano o en el perímetro del cementerio local.

Solicitan a todos los vecinos respetar y cumplir con esta normativa, colaborando con el cuidado y bienestar de los animales, el ordenamiento urbano y la seguridad de toda la comunidad.

El comunicado está firmado por Bromatología y por la Municipalidad, dejando firme la normativa desde hoy.