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Nueva normativa

Atar animales, dejarlos sueltos y trasladar ganado: las prácticas que quedan prohibidas en Las Lajas

La normativa municipal establece restricciones sobre algunas costumbres de los vecinos relacionadas con la tenencia y circulación de animales, para favorecer la convivencia y la seguridad.

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Por Maite Arana

Licenciada en Comunicación Social. Redactora en Mejor Informado.
Jueves, 12 de noviembre de 2026 a las 12:00
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Se busca proteger a los animales y evitar incidentes.

A través del Artículo 146 de la normativa municipal vigente, Las Lajas informó a sus habitantes cambios en la modalidad de la convivencia con animales no humanos en los espacios públicos de la localidad.

El comunicado, firmado por la Dirección de Bromatología, advierte que a partir de ahora queda totalmente prohibidas algunas acciones relacionados a las mascotas u otros animales como caballos o el ganado.

El texto detalla que queda prohibido atar animales en los árboles o alambrados de la vía pública, como también atar animales extenuados a vehículos de tracción a sangre o hacerlos trabajar cuando están enfermos.

Otro punto importante para una localidad rural como Las Lajas, donde aún se mantienen las costumbres rurales a pesar de estar en crecimiento urbano, es que se prohíbe andar en caballo por las aceras o correr y galopar con ellos. Tampoco se permite transitar con hacienda por las calles centrales.

Por último, se prohíbe dejar animales sueltos, o hacerles pastar en plazas, veredas, terrenos baldíos del radio urbano o en el perímetro del cementerio local.

Solicitan a todos los vecinos respetar y cumplir con esta normativa, colaborando con el cuidado y bienestar de los animales, el ordenamiento urbano y la seguridad de toda la comunidad.

El comunicado está firmado por Bromatología y por la Municipalidad, dejando firme la normativa desde hoy.

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