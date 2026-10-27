ATEN se reúne en asambleas para debatir la propuesta del Gobierno: cuándo y dónde

El Gobierno de Neuquén realizó ayer por la tarde la primera propuesta salarial a la Asociación de Trabajadores de la Educación de la provincia (ATEN), en el marco de un encuentro que se llevó adelante entre autoridades del Ejecutivo de Rolando Figueroa y representantes del gremio docente, en la Sala Lafitte de la Casa de Gobierno.

La reunión se llevó a cabo en la sala Rodolfo Laffitte de Casa de Gobierno, con la participación del ministro de Gobierno, Mujeres y Derechos Humanos, Jorge Tobares; la ministra de Educación, Soledad Martínez; la presidenta del CPE, Glenda Temi; la secretaría de Hacienda y Finanzas, Carola Pogliano y el subsecretario de Recursos Humanos, Juan González. Por el gremio, estuvo la secretaria General, Fany Mansilla, y la secretaria Adjunta, Cintia Galetto.

Ahora, las distintas seccionales de ATEN en toda la provincia debatirán en asambleas la oferta para cerrar la pauta salarial 2027. Los encuentros se llevarán a cabo este miércoles 28, jueves 29 y viernes 30 de octubre.

En primera instancia, habrá asambleas en las 22 seccionales de ATEN en toda la provincia, en las cuales cada una de ellas debatirá la oferta realizada por el Ejecutivo provincial.

Por su parte, el viernes 30 del corriente mes se realizará el plenario provincial, donde pondrán sobre la mesa las posturas de todas las seccionales del gremio para definir la aceptación o el rechazo a la propuesta.

La oferta realizada por el Gobierno de Neuquén