Paritarias docentes en Neuquén: el Gobierno ofreció un 4% en enero, aumentos por IPC y $480.000

En el segundo día de negociaciones -y de acuerdo al análisis de la situación económica y financiera y la situación salarial del sector docente- el Gobierno Provincial realizó una primera propuesta salarial al gremio ATEN con vistas al año 2027.

El planteo contempla dos actualizaciones salariales por IPC durante el primer semestre de 2027 y un incremento del 4% en los haberes del mes de enero. Los incrementos se aplicarán en el mes de abril, sobre el salario de marzo al que se le aplicarán las variaciones de IPC de los meses de enero, febrero y marzo y, en el mes de julio sobre el salario de abril, aplicando el IPC acumulado de los meses de abril, mayo y junio.

Además, se aplicará un aumento salarial del 4% en los haberes correspondientes al mes de enero de 2027 calculado sobre los salarios conformados luego de la actualización salarial por IPC correspondiente al mismo mes conforme a la pauta salarial vigente.

La propuesta incluye una compensación extraordinaria neta, no remunerativa y no bonificable, de $480.000 a abonarse durante la segunda quincena de enero de 2027 para los trabajadores activos durante el mes de diciembre de 2026 y extensivo proporcionalmente al sector pasivo.

Por otra parte, el Gobierno garantizó la continuidad del pago del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y la Conectividad Nacional con recursos propios, así como el mantenimiento de la actualización por IPC ponderado de los importes de las Asignaciones Familiares conforme al mecanismo vigente.

Para el cálculo de las actualizaciones se utilizará como índice una media ponderada del 50% del Índice de Precios al Consumidor elaborado y publicado por la Dirección Provincial de Estadísticas y Censos de la Provincia de Neuquén y el 50% del índice publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos de Nación (INDEC).

La reunión se llevó a cabo en la sala Rodolfo Laffitte de Casa de Gobierno, con la participación del ministro de Gobierno, Mujeres y Derechos Humanos, Jorge Tobares; la ministra de Educación, Soledad Martínez; la presidenta del CPE, Glenda Temi; la secretaría de Hacienda y Finanzas, Carola Pogliano y el subsecretario de Recursos Humanos, Juan González. Por el gremio, estuvo la secretaria General, Fany Mansilla, y la secretaria Adjunta, Cintia Galetto.

También participaron del encuentro el subsecretario de Gobierno y Justicia, Juan Grandi; el secretario Gremial de ATEN, Ángel Zalazar, por las vocalías, Emiliano Garay por la Comunidad, Marcela Correa en representación Docente de Primaria, Adultos y Modalidad Especial, Luján Noe de Rama Media, Técnica y Superior y los referentes gremiales del ISSN Walter Arias y Estela Riquelme.





