Paritarias 2027: El Gobierno y ATEN pasaron a un cuarto intermedio hasta el lunes 

Este jueves 22 de octrubre se dio inicio a la mesa paritaria correspondiente al año 2027 en la sala Rodolfo Laffite de Casa de Gobierno, en el que funcionarios del gobierno provincial recibieron a representantes del gremio docente ATEN.

Tras la reunión iniciada a las 18 se realizó un intercambio de requerimientos y análisis de la perspectiva de la situación económica y financiera de la provincia. Luego, se pasó a un cuarto intermedio hasta el próximo lunes 26 de octubre, en el mismo horario.

Al finalizar este primer encuentro el ministro de Gobierno, Mujeres y Derechos Humanos, Jorge Tobares detalló fue "una reunión de análisis, de cuál es la perspectiva nuestra, en lo que tiene que ver fundamentalmente con la situación económica, financiera, la realidad básicamente económica de nuestra provincia de cara al 2027".

El ministro precisó también se escucharon los distintos requerimientos y los planteos que hizo el gremio fundamentalmente, no solo en lo que tiene que ver lo salarial. "Se trató de un encuentro de escucha y de atención a los requerimientos, y también, fundamentalmente, de descripción de cuáles son las pautas desde el punto de vista macroeconómico y microeconómico en la provincia de Neuquén, como para poder avanzar en un acuerdo salarial anticipado, que le previsibilidad, para el año 2027".

"Se trató de una reunión muy respetuosa, y entendemos que está bueno comenzar a discutir el salario en el mes de noviembre, porque todavía tenemos un tiempo muy prudencial como para poder al inicio del ciclo lectivo 2027 con la cuestión de salarial zanjada con anticipación", agregó.

Participaron del encuentro también la ministra de Educación Soledad Martínez, de la presidenta del CPE, Glenda Temi; del subsecretario de Gobierno y Justicia, Juan Grandi; la Secretaría de Hacienda y Finanzas Carola Pogliano y del Subsecretario de Recursos Humanos Juan González. Por el gremio participaron la secretaria General de ATEN Fany Mansilla, la secretaria Adjunta, Cintia Galetto, entre otros dirigentes.