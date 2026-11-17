A días del lanzamiento de la venta de entradas preferenciales para la Fiesta Nacional de la Confluencia 2027, la Municipalidad anunció que ya hay fecha para el lanzamiento del Pre Confluencia.

El certamen Pre Confluencia es el que reúne a todas las bandas y artistas, locales y regionales, que deseen tocar en el escenario de la Fiesta durante los días de evento, del 18 al 21 de febrero en la Isla 132.

El anuncio de la convocatoria para quienes busquen ser oídos con su propia música en el evento, será este sábado 21 de noviembre a las 19, en el Paseo de la Costa.

A través de un jurado, se va avanzando en las instancias y se elige tanto finalistas como ganadores que luego son escuchados durante los días de fiesta.

Allí se abrirán las inscripciones y se detallarán todos los requisitos para quienes quieran participar, aunque ya se adelantó que los participantes deben tener temas propios grabados para compartir.

En el evento de lanzamiento estará presente con su música D5, Nube, Gianella Pavón, Ladybel y DJ Set, algunos de los artistas que ya han pasado por el escenario de la Pre Confluencia en ediciones anteriores.

Este año podría haber novedades y cambios en la modalidad de las elecciones y presentaciones.

Los ganadores de años anteriores

En 2026 hubo más de 360 propuestas inscriptas con variedad de géneros musicales. En total 12 llegaron a ser los finalistas que se presentaron dos días en la Fiesta y de ahí salieron los ocho ganadores.

En las instancias más avanzadas se valoran aspectos como la interpretación musical, la calidad artística, la originalidad, la presencia escénica, la puesta en escena, la estética general y la conexión con el público.