La Fiesta Nacional de la Confluencia 2027 amplió este lunes 16 de noviembre la venta de entradas para el campo preferencial, luego de la preventa exclusiva que comenzó el viernes pasado. La nueva etapa permite comprar los accesos con cualquier medio de pago, incluidas tarjetas de crédito de todos los bancos.

Además, se mantienen las nueve cuotas sin interés con tarjetas del Banco Provincia del Neuquén (BPN) y se incorpora una promoción para clientes de Naranja X, que podrán pagar en hasta tres cuotas sin interés mediante el plan Z.

El festival se realizará del 18 al 21 de febrero de 2027 en la Isla 132 de Neuquén Capital, con cuatro jornadas de música en vivo y una programación que reúne propuestas de cumbia, cuarteto, música urbana, rock y folklore.

Qué promociones hay para comprar entradas de la Confluencia 2027

La ampliación de la venta incorpora distintas alternativas de financiación para quienes quieran adquirir el campo preferencial.

Las opciones disponibles son:

BPN: nueve cuotas sin interés para sus clientes. El beneficio continúa vigente después de la finalización de la preventa.

Naranja X: hasta tres cuotas sin interés utilizando el plan Z.

Otros medios de pago: se puede comprar con cualquier medio de pago, incluidas tarjetas de crédito de todos los bancos.

De esta manera, la compra deja de estar limitada a la etapa de preventa exclusiva y se amplían las posibilidades de financiación para el público.

Cuánto cuesta el campo preferencial de la Fiesta de la Confluencia

El valor de la entrada para el campo preferencial es de $95.000 por noche, más $14.500 el cargo por servicio (service charge).

La ubicación ofrece una alternativa para quienes buscan acceder a un sector diferenciado durante los espectáculos, con servicios exclusivos y una vista privilegiada del escenario.

El precio informado corresponde a cada jornada del festival, por lo que quienes quieran asistir a más de una noche deberán adquirir los accesos correspondientes.

Qué incluye la entrada al campo preferencial

El acceso al campo preferencial de la Fiesta Nacional de la Confluencia 2027 contempla tres beneficios principales:

Vista privilegiada al escenario: permite disfrutar de los espectáculos desde un sector diferenciado.

Pulsera Pocket Cash: funciona como medio de pago electrónico. Se puede cargar dinero anticipadamente y abonar consumos sin utilizar efectivo, mediante tecnología Tap. Al apoyar la pulsera en los lectores magnéticos, el importe se descuenta automáticamente.

Sanitarios exclusivos: los asistentes tendrán acceso a instalaciones destinadas a este sector.

El sistema Pocket Cash también podrá utilizarse para comprar comida, bebidas y merchandising dentro del predio.

Cuándo y dónde retirar las pulseras de la Confluencia 2027

Las personas que compren entradas para el campo preferencial podrán retirar sus pulseras a partir del 15 de enero de 2027.

El punto de entrega será confirmado por correo electrónico a los compradores cuando se acerque la fecha. Por eso, será importante revisar los mensajes enviados a la dirección utilizada durante el proceso de compra.

También estará disponible la posibilidad de recibir la pulsera directamente en el domicilio. Esta alternativa tendrá un costo adicional y funcionará como un servicio opcional.

La grilla completa de la Fiesta de la Confluencia 2027

La edición 2027 tendrá cuatro jornadas temáticas, con artistas nacionales de distintos géneros musicales. La programación anunciada es la siguiente:

Jueves 18 de febrero: cumbia y cuarteto

Ke Personajes.

Un Poco de Ruido.

Eugenia Quevedo junto a La Banda de Carlitos.

Q'Lokura.

Viernes 19 de febrero: música urbana

Usted Señálemelo.

Silvestre y la Naranja.

Paulo Londra.

María Becerra.

Sábado 20 de febrero: rock

Las Pastillas del Abuelo.

El Plan de la Mariposa.

Divididos.

Ciro y Los Persas.

Domingo 21 de febrero: folklore

Ernesto Guevara.

La Valenti.

Ahyre.

Soledad Pastorutti.

El Chaqueño Palavecino.

La programación se distribuirá durante cuatro días consecutivos en la Isla 132, uno de los espacios que concentra las principales actividades de la Fiesta Nacional de la Confluencia.