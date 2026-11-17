La ciudad de Neuquén contará con un Lugar Apto para el Descenso de Aeronaves (LADA), una infraestructura que puede resultar determinante cuando cada minuto cuenta. El espacio funcionará en un sector del predio de la ex Unidad de Detención N.º 9 y estará destinado principalmente a facilitar las operaciones de helicópteros que intervengan en emergencias sanitarias y otras contingencias.

La iniciativa apunta a resolver una necesidad concreta: disponer de un lugar seguro, acondicionado y estratégicamente ubicado para que las aeronaves puedan aterrizar en el corazón de la capital provincial, cerca de los principales centros de atención médica. Uno de los beneficios más importantes será facilitar las derivaciones de pacientes que necesitan atención de mayor complejidad en el Hospital Provincial Neuquén Dr. Eduardo Castro Rendón, sin depender de maniobras de aterrizaje improvisadas en espacios públicos o sectores que no reúnen las condiciones adecuadas.

Un antecedente que mostró por qué hace falta un lugar seguro

La importancia de contar con un LADA quedó en evidencia días atrás, cuando un helicóptero sanitario debió trasladar de urgencia a un paciente de Chos Malal que había sufrido un infarto. Para concretar la operación, la aeronave aterrizó en el parque Jaime de Nevares, lindante con el predio de la ex U9. Sin embargo, el descenso debió realizarse en un sector con cables y columnas de iluminación, lo que volvió más compleja la maniobra.

La Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos impulsó el acondicionamiento de este terreno para contar con un punto de descenso que permita operar con mayores condiciones de seguridad y cercanía a los centros de derivación.

El LADA de la ex U9 permitirá organizar mejor la respuesta ante emergencias sanitarios y otras operaciones que requieran de traslados aéreos - Foto: Neuquén Informa

Qué beneficios tendrá el LADA para las emergencias en Neuquén

La principal ventaja será disponer de un lugar especialmente acondicionado para recibir helicópteros, evitando que cada intervención deba resolver dónde aterrizar en función de las condiciones circunstanciales del momento.

Entre los beneficios que se esperan se destacan:

Mayor seguridad en los aterrizajes: contará con una superficie preparada para las operaciones y elementos indicadores de viento.

Cercanía a los centros de salud: su ubicación permitirá facilitar las derivaciones hacia el hospital Castro Rendón y otros establecimientos sanitarios.

Menores dificultades operativas: ofrecerá un punto de referencia para las tripulaciones y los equipos de emergencia.

Mejor coordinación de los recursos aéreos: permitirá organizar las intervenciones de los helicópteros que trabajan en distintas contingencias.

Mayor capacidad de respuesta provincial: estará disponible para situaciones que requieran traslados sanitarios u otras operaciones de emergencia.

El factor tiempo es especialmente importante en situaciones críticas, como accidentes graves, emergencias cardiovasculares o incidentes en localidades alejadas de los centros de mayor complejidad. En esos escenarios, el traslado aéreo puede ser una herramienta fundamental cuando las condiciones y la evaluación sanitaria lo requieren.

Cuatro helicópteros para atender distintas contingencias

Neuquén cuenta actualmente con cuatro helicópteros: dos pertenecientes a la Provincia y otros dos afectados al Plan Provincial de Manejo del Fuego. El nuevo espacio también podrá facilitar las operaciones de otras aeronaves que eventualmente sean contratadas para responder ante emergencias o situaciones extraordinarias.

De esta manera, el LADA no estará pensado exclusivamente para los traslados sanitarios, sino que formará parte de una infraestructura de apoyo para distintas intervenciones que necesiten recursos aéreos.

Dos operarios y una maquinaria ya trabajan en el predio de la ex U9 para acondicionar el LADA - Foto: Neuquén Informa

Cómo avanzan las obras en el predio de la ex U9

Los trabajos comenzaron con el ingreso de camiones, el desmalezamiento del terreno y la delimitación del sector destinado al aterrizaje.

Actualmente, las tareas incluyen movimientos de suelo y colocación de materiales que posteriormente serán compactados para preparar la superficie. También está prevista la instalación de mangas indicadoras de viento y otros elementos necesarios para garantizar condiciones adecuadas de operación.

La intervención se desarrolla en coordinación con la Dirección Provincial de Aeronáutica y cuenta con asesoramiento técnico especializado.

Según lo informado por el Gobierno provincial, los trabajos se realizan con aportes y colaboración solidaria, sin costo para el Estado neuquino.

Una vez finalizado el acondicionamiento y realizadas las verificaciones técnicas correspondientes, Neuquén tendrá un nuevo recurso para mejorar su capacidad de respuesta ante emergencias.

La importancia del proyecto va más allá de disponer de un espacio para que aterrice un helicóptero: significa contar con una alternativa segura y planificada para situaciones en las que la rapidez de una derivación puede resultar decisiva