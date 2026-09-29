Neuquén realizó la apertura de sobres para la obra de ampliación y refacción de la Escuela Primaria número 86 de San Martín de los Andes, una institución con más de un siglo de historia en la provincia. En el acto se recibieron seis ofertas de empresas interesadas en ejecutar la obra.

El proyecto cuenta con un presupuesto oficial de $5.443.141.755 y un plazo de ejecución de 390 días corridos. Contempla una intervención integral que incluye la refacción de 348 metros cuadrados del edificio existente y la construcción de 1.015 metros cuadrados nuevos.

La propuesta edilicia fue diseñada a partir de las necesidades planteadas por la comunidad educativa y contempla la incorporación de tres aulas nuevas, una sala multipropósito y un SUM-comedor divisible mediante paneles móviles, además de cocina con depósito de alimentos y nuevos sanitarios.

Uno de los principales aportes será la construcción de un gimnasio-SUM con vestuarios y servicios propios, que permitirá contar con un espacio cubierto para las actividades deportivas y, a su vez, podrá ser utilizado por la comunidad. La ubicación de la escuela, entre el centro de San Martín de los Andes y el sector de La Vega, permite que esta infraestructura también responda a las necesidades de una zona de la localidad que registra un crecimiento sostenido.

La secretaria de Obras Públicas, María Eugenia Ferraresso, destacó que “el proyecto implicó trabajar sobre un edificio existente y, al mismo tiempo, generar una ampliación que permitiera responder al crecimiento de la comunidad”. Explicó que la intervención permitirá reorganizar los espacios y sumar nuevas superficies, entre ellas las aulas, el aula multipropósito y el salón de usos múltiples.

Sobre la obra, indicó que en el edificio existente se realizarán trabajos de demolición y adecuación de mamposterías, cubiertas, carpinterías, veredas e instalaciones eléctricas y sanitarias. También se jerarquizará el sector de circulación, se incorporará un nuevo acceso principal y se adecuará el servicio contra incendios, con una nueva sala de servicios y tanques para abastecer a todo el edificio.

La nueva superficie implementará criterios de eficiencia energética y adaptación a las condiciones climáticas de la región. Contará con calefacción por losa radiante, paneles solares y aberturas con DVH, además de soluciones constructivas orientadas a mejorar el comportamiento térmico del edificio y con menores requerimientos de mantenimiento y costos de funcionamiento.

En este sentido, Ferraresso destacó el trabajo conjunto de los equipos de Infraestructura y Educación y señaló que “la apertura de esta licitación forma parte de una dinámica sostenida de inversión en infraestructura educativa en toda la provincia impulsada por el gobernador Rolando Figueroa”.

Por su parte, la presidenta del Consejo Provincial de Educación (CPE), Glenda Temi, manifestó que la obra representa una puesta en valor integral de una escuela histórica que responde a una necesidad concreta de la comunidad educativa: “Contar con espacios adecuados para desarrollar actividades bajo techo, especialmente en una localidad donde las condiciones climáticas hacen necesario disponer de infraestructura cubierta”.

El referente territorial Matías Lavandeyra destacó que la obra era una demanda que la comunidad educativa sostenía desde hace tiempo y valoró especialmente la incorporación del nuevo SUM. Señaló que, por la ubicación de la escuela, “entre el centro de la localidad y el sector de La Vega, contar con un espacio cubierto para actividades físicas permitirá ampliar las posibilidades de uso de la institución y generar propuestas para la comunidad también fuera del horario escolar”.

La directora regional del Distrito Escolar IX, Sandra Tous, remarcó la importancia de la intervención para una institución ubicada en un punto estratégico de la localidad y señaló que “los espacios de usos múltiples suelen convertirse también en ámbitos compartidos con las comunidades, especialmente ante la falta de infraestructura cerrada disponible”.

La apertura se realizó en el Ministerio de Infraestructura y contó, además, con la presencia del vocal por la Rama Secundaria, Técnica y Superior en el CPE, Gastón Walter Arana; el Vocal de Rama Inicial Primaria y Especial del CPE, Leandro Policani; y representantes de las empresas oferentes.