En dos años y medio de gestión, Neuquén multiplicó las obras escolares en San Martín de los Andes

La política de financiamiento educativo se convirtió en uno de los ejes de la gestión de Rolando Figueroa en toda la Provincia e incluyó puntualmente una inversión millonaria en infraestructura en San Martín de los Andes.

En apenas dos años y medio de gobierno, se concretó la inauguración de tres escuelas y se puso en marcha otras cuatro obras educativas estratégicas, en una intervención sin precedentes.

Durante una recorrida realizada este fin de semana por la región Lagos del Sur, Figueroa destacó que cuando asumió la gestión, San Martín de los Andes enfrentaba problemas estructurales vinculados a la falta de establecimientos educativos, además de carencias en servicios básicos e infraestructura urbana.

El Gobernador destacó que en Neuquén hay “un Estado presente” y que se están “realizando inversiones que no se realizan ninguna otra”. “Vamos generando igualdad de oportunidades en toda la Provincia”, aseguró.

“Hoy estamos haciendo cuatro escuelas muy esperadas por la comunidad”, señaló Figueroa al repasar las obras en marcha, y recordó que durante su gestión ya se terminaron edificios de las escuelas primarias rurales de Lago Lolog, Pil Pil y Lago Hermoso.

La Provincia mantiene un fuerte compromiso con la educación pública y de calidad, que no se ve solo en los edificios, sino también en la formación docente continua, en el incremento de las partidas de refrigerio, de comedor, y de gastos generales en el equipamiento del distrito educativo con movilidad que permite garantizar en tiempo y forma el transporte, así como el pago del Fonid, (que antes aportaba Nación) y el pago del adicional al desarrollo profesional docente, entre otros items salariales.

La inversión en educación también vino acompañada de políticas públicas que se están llevando adelante para garantizar la educación en cada región de la Provincia, a través del ambicioso y exitoso plan de becas Gregorio Álvarez.

Obras finalizadas y en marcha



Las tres instituciones ya inauguradas en la localidad son la Escuela Primaria 116 de Lago Lolog, la Escuela Primaria 155 de Pil Pil y la Escuela Primaria 48 de Lago Hermoso. Los establecimientos permitieron reemplazar instalaciones precarias, ampliar espacios educativos y garantizar mejores condiciones para estudiantes de zonas rurales.

La Escuela 116 de Lolog demandó una inversión superior a los 213 millones de pesos y sumó casi 530 metros cuadrados de superficie cubierta. En Pil Pil, la nueva Escuela 155 requirió una inversión cercana a los 302 millones de pesos y dejó un edificio completamente renovado. En tanto, la Escuela 48 de Lago Hermoso implicó una inversión superior a los 243 millones de pesos y permitió que los alumnos dejaran atrás las clases dictadas en un tráiler.

A estas obras se suman otras cuatro intervenciones que avanzan en distintas etapas de ejecución.

La más avanzada es el nuevo edificio del CPEM 96, que ya superó el 62 por ciento de avance. La obra se financia íntegramente con recursos provinciales y contempla una inversión superior a los 4.600 millones de pesos para construir casi 2.000 metros cuadrados cubiertos y un playón deportivo. Será la primera sede propia para la institución.

También avanza el nuevo edificio de la Escuela Integral de Adolescentes y Jóvenes con Discapacidad (EIAJD) N° 3, que registra más del 55 por ciento de ejecución. La inversión supera los 3.888 millones de pesos y permitirá contar con talleres, espacios productivos, invernadero, huerta y equipamiento adaptado para estudiantes con discapacidad.

Por otra parte, la Provincia adjudicó la construcción del nuevo edificio del Centro de Iniciación Artística (CIA) N° 5, una obra destinada a responder a la creciente demanda de una institución que actualmente supera los mil estudiantes y desarrolla cerca de cien talleres artísticos.

Este fin de semana el Gobernador se refirió a una de las obras más significativas que se está llevando adelante en la localidad es la ampliación de la EPET 21, que comprende una superficie total de 294 metros cuadrados con una inversión de 1.405 millones de pesos.

“Este es un lugar clave, porque ahí vamos a emplazar el primer natatorio de San Martín de los Andes. Esta escuela nos llena de orgullo a todo el equipo de Obras Públicas de la Provincia”, expresó.

“Hoy estamos haciendo cuatro escuelas muy esperadas por la comunidad, el centro artístico, un CPEM, y queremos empezar una EPET rápidamente, para lo que estamos buscando el terreno adecuado”, completó Figueroa.



