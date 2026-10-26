Aumento de la producción y caída de emisiones de metano: Neuquén produce gases menos nocivos para el ambiente

El Gobierno de Neuquén, a través del Ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, la Secretaría de Ambiente y Recursos Naturales y la Subsecretaría de Cambio Climático, comenzó a obtener los primeros resultados del sistema de reporte de emisiones de gases de efecto invernadero del sector hidrocarburífero.

Los datos muestran una evolución relevante entre 2023 y 2025: mientras la producción hidrocarburífera reportada aumentó 31,55%, las emisiones de metano disminuyeron 31,28%.

La señal es todavía más significativa cuando se analiza la intensidad de emisiones, es decir, cuánto se emite por cada unidad de energía producida. En el caso del metano, ese indicador se redujo 47,83% en el mismo período.

Esto implica que en 2025 Vaca Muerta no solamente produjo más que en 2023: también lo hizo con una cantidad considerablemente menor de metano emitido por unidad de producción.

En el conjunto de los gases de efecto invernadero se observa la misma tendencia. Entre 2023 y 2025, las emisiones totales reportadas disminuyeron 9,36%, mientras que su intensidad por unidad producida se redujo 31,10%.

Construir información para poder gestionar

Los resultados forman parte de un proceso que la provincia comenzó a desarrollar para responder una pregunta que hasta hace pocos años no podía contestarse con el nivel de detalle necesario: cuánto emite la actividad hidrocarburífera, cómo evoluciona esa emisión y qué medidas permiten reducirla.

El Programa Provincial de Monitoreo y Mitigación de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero fue creado mediante la Resolución 258/2025 y posteriormente se reglamentó el procedimiento que determina cómo las operadoras deben cuantificar, reportar y validar sus emisiones.

La construcción de ese sistema se realizó en articulación con la Comisión de Emisiones del Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG). Durante distintas mesas técnicas, la provincia y el sector trabajaron sobre criterios comunes de cuantificación, formatos de reporte y metodologías que permitieran transformar información proveniente de distintas operaciones en datos comparables y útiles para la gestión pública.

La ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, Leticia Esteves, destacó que “desde el inicio de la gestión asumimos el compromiso de demostrar que el crecimiento de Vaca Muerta y el cuidado del ambiente no son objetivos contrapuestos. Hoy tenemos resultados concretos: mientras la producción aumentó más de un 31%, las emisiones de metano se redujeron en la misma proporción. Esto es producto de una decisión política de fortalecer el rol del Estado, trabajar articuladamente con las operadoras y establecer herramientas de monitoreo y control cada vez más exigentes. Queremos una Vaca Muerta que siga creciendo, que genere inversiones y oportunidades para los neuquinos, pero que también sea capaz de demostrar ante el mundo que podemos producir energía con responsabilidad ambiental y estándares internacionales de calidad”.

El esquema fue diseñado de manera progresiva: año tras año las empresas deberán avanzar hacia metodologías con mayor precisión, menor incertidumbre y mayor respaldo en mediciones, lo que permitirá mejorar la calidad de la información disponible.

De los datos a las decisiones

Contar con información comparable y progresivamente más precisa permite al Estado identificar tendencias, orientar controles, definir prioridades de mitigación y evaluar si las medidas adoptadas efectivamente producen resultados.

El subsecretario de Cambio Climático, Santiago Nogueira, sintetizó que “nuestro objetivo es muy concreto: desacoplar la curva de crecimiento de la producción de las emisiones de metano, eso es desarrollar Vaca Muerta con un compromiso climatico y ya podemos ver los primeros resultados a partir de la implementación del programa de emisiones en el sector hidrocarburífero hoy podemos identificar a dónde se encuentran las principales fuentes de emisiones y orientar los esfuerzos para mitigarlas.”

La evolución observada entre 2023 y 2025 muestra por primera vez, dentro de un esquema sistemático de reporte provincial, una tendencia consistente con ese objetivo: aumentó la producción mientras disminuyeron tanto las emisiones absolutas de metano como su intensidad.

Consolidar esa tendencia demandará sostener el monitoreo en el tiempo, mejorar la precisión de los datos y avanzar hacia metodologías de medición y verificación cada vez más exigentes.

Por qué Neuquén pone el foco en el metano

Dentro de esta política, la provincia definió al metano como uno de los principales focos de trabajo.

Su reducción tiene una importancia climática particular, pero también productiva: el metano es el componente principal del gas natural. Cuando se libera a la atmósfera representa al mismo tiempo una emisión y una pérdida de un recurso energético.

Por esa razón, detectar emisiones, mejorar las mediciones e intervenir sobre pérdidas o procesos ineficientes puede generar beneficios ambientales y operativos de manera simultánea.

El secretario de Ambiente y Recursos Naturales, Hipólito Salvatori, destacó que “reducir perdidas y medir con mayor precisión fortalece al mismo tiempo a la gestión ambiental y la calidad de nuestra producción. Contar con datos precisos y de forma más rápida mejora las acciones y los tiempos de respuesta de la provincia”

Como herramienta complementaria, Neuquén también trabaja con el Observatorio Internacional de Emisiones de Metano (IMEO) del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y su sistema Methane Alert and Response System (MARS). La plataforma utiliza información satelital para detectar eventos significativos de metano y generar alertas que pueden ser analizadas posteriormente por la Provincia y las operadoras. MARS complementa, pero no reemplaza, el sistema provincial de reporte y medición.

Un enfoque climático estratégico

El desarrollo de esta política tiene además una dimensión estratégica para Vaca Muerta.

Los mercados internacionales de energía incorporan crecientemente requisitos vinculados con la trazabilidad, la intensidad de emisiones y la capacidad de demostrar el desempeño ambiental de la producción.

Generar información confiable no solamente fortalece la fiscalización, también permite que las empresas y la Provincia puedan demostrar cómo se produce el gas y el petróleo neuquino y cómo evoluciona su huella climática.

En el Día Internacional contra el Cambio Climático, los primeros resultados permiten mostrar el alcance de una política que comenzó por hacer visible y medible un aspecto de la actividad que hasta ahora no contaba con un sistema provincial específico de información comparable.