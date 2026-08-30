Neuquén busca posicionar a Vaca Muerta como el primer hub mundial de gas con bajas emisiones de metano

La gestión de las emisiones de metano se consolidó como uno de los principales desafíos para la industria del petróleo y el gas a nivel global. En ese escenario, la provincia de Neuquén busca posicionar a Vaca Muerta como un polo productor de gas natural con estándares internacionales de sustentabilidad y trazabilidad ambiental. Así lo planteó Carlos de Regules Ruíz-Funes, referente internacional en regulación de metano y uno de los principales expositores de Vaca Muerta Metano Near Zero 2026, que se realizará el 15 y 16 de septiembre en Neuquén.

El especialista, quien fue el primer director ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad, Energía y Ambiente de México (ASEA), sostuvo que la reducción de emisiones de metano ya no puede analizarse únicamente desde una perspectiva ambiental.

"Hoy es una herramienta de seguridad energética inmediata y duradera", afirmó al explicar que el gas que actualmente se pierde por fugas, venteos y quemas innecesarias podría aportar volúmenes significativos al abastecimiento global.

El potencial de Vaca Muerta para ganar mercados internacionales

Según datos citados por el especialista de la Coalición de Clima y Aire Limpio (CCAC), la eliminación de fugas y pérdidas en la industria permitiría recuperar cerca de 200.000 millones de metros cúbicos de gas por año en todo el mundo.

En ese contexto, consideró que Neuquén tiene una oportunidad estratégica para convertirse en un proveedor internacional de gas natural con bajas emisiones de metano, una característica cada vez más demandada por los mercados.

"Existe una gran oportunidad para la provincia de consolidarse como el primer gran hub mundial de producción y exportación de gas natural de bajas emisiones de metano", aseguró.

La definición adquiere relevancia en momentos en que Argentina avanza con proyectos de infraestructura para incrementar la producción y las exportaciones de gas desde Vaca Muerta, incluyendo nuevas ampliaciones de transporte y desarrollos vinculados al Gas Natural Licuado (GNL).

Regulaciones, financiamiento e inversiones: el nuevo escenario energético

De Regules explicó que la tendencia internacional muestra que las bajas emisiones de metano se están transformando en un requisito para sostener operaciones, acceder a financiamiento y participar en determinados mercados.

Uno de los factores que impulsa ese cambio es la regulación de la Unión Europea (UE), que exige demostrar estándares crecientes de reducción de emisiones para los hidrocarburos que ingresen a ese mercado.

Además, remarcó que las entidades financieras y los fondos de inversión incorporan cada vez más criterios ambientales en la evaluación de proyectos energéticos, especialmente en el sector de petróleo y gas.

"La condicionalidad de los mercados y la implementación de regulaciones domésticas están definiendo la evolución del sector petrolero de bajas emisiones de metano", señaló.

Neuquén, destacado por la Agencia Internacional de Energía

El experto elogió la estrategia implementada por la Provincia durante los últimos años para desarrollar una regulación progresiva basada en mediciones concretas antes de imponer nuevas exigencias normativas.

El esquema neuquino contempla cinco niveles de monitoreo que evolucionan desde factores de emisión genéricos hasta mediciones directas por fuente, incorporando auditorías independientes y mecanismos de verificación oficial.

Para De Regules, esa metodología permitió construir una política pública sólida y alineada con las exigencias internacionales.

También destacó que la Agencia Internacional de Energía (AIE) reconoció el programa neuquino en su informe Global Methane Tracker 2026, una señal que posiciona a Vaca Muerta entre las jurisdicciones productoras más avanzadas en materia de control de emisiones.

Competitividad para exportar más gas desde Argentina

La regulación del metano aparece así como una herramienta estratégica para potenciar el desarrollo energético de Neuquén y fortalecer el posicionamiento internacional de Vaca Muerta.

El desafío ya no pasa únicamente por aumentar la producción de gas y petróleo, sino también por demostrar que esos recursos pueden llegar a los mercados globales con estándares ambientales cada vez más exigentes.

En un contexto de expansión de inversiones, crecimiento exportador y desarrollo de infraestructura energética, la capacidad de medir, reducir y certificar emisiones podría convertirse en una ventaja competitiva clave para el futuro del shale argentino.