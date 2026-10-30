Sin aumento de tributos y con un 50% destinado a obras públicas, presentaron el Presupuesto 2027 de la Municipalidad de Neuquén

El Ejecutivo de la Municipalidad de Neuquén presentó este viernes 30 de octubre el proyecto de Presupuesto 2027 y la ordenanza tarifaria en el edificio municipal. La propuesta contempla continuar con el plan de obras, mantener beneficios impositivos y no aumentar los tributos municipales durante el próximo año.

Durante la presentación, el intendente Mariano Gaido destacó que el objetivo del presupuesto es sostener las cuentas ordenadas, mejorar la eficiencia y transformar el superávit en obras y acciones para la ciudad.

“Tienen un principal objetivo, tener unas cuentas ordenadas, ser eficientes y ese superávit transformarlo en resultados, en acciones, en estar presente en cada metro cuadrado que los vecinos tienen o que viven”, expresó Gaido.

El jefe comunal señaló que uno de los principales ejes será avanzar hacia una ciudad con el 100% de asfalto. Explicó que actualmente Neuquén alcanzó el 83% de cobertura y que el objetivo es completar el plan hacia fines de 2027.

“En un año, un año y medio, vamos a llegar al 100% del asfalto”, aseguró Gaido, quien destacó que el programa incluye trabajos en todos los barrios, mantenimiento de calles y nuevas pavimentaciones.

Obras viales y nuevos accesos

Gaido explicó que el presupuesto estará orientado a sostener una inversión pública basada en obras consideradas estratégicas para acompañar el crecimiento de la capital neuquina. En ese sentido, destacó que actualmente la ciudad trabaja sobre más de 3.000 cuadras de mantenimiento de asfalto por año y afirmó que el programa de pavimentación es “la inversión pública más importante” del municipio.

Uno de los proyectos centrales será la segunda etapa de la avenida Mosconi, una obra que el intendente calificó como “emblemática” para la ciudad. Según explicó, los trabajos permitirán mejorar la circulación y avanzar en el objetivo de completar el 100% del pavimento.

“Una obra que comenzamos en pocos días a inaugurarla, en un plazo de obra excepcional, en tiempo récord, trabajando las 24 horas”, sostuvo Gaido.

Gaido destacó la obra de la avenida Mosconi como una etapa clave para Neuquén.

El intendente también se refirió al acceso este de Neuquén y al crecimiento del tránsito que ingresa diariamente a la capital. Señaló que durante el día ingresan entre 230 mil y 237 mil vehículos y que esa cifra continúa aumentando. “Para eso hay que hacer las obras que necesitan las grandes capitales. Son los accesos, son las avenidas”, afirmó.

En ese marco, destacó el avance del puente del acceso este y aseguró que la obra comenzó en abril y estará finalizada en diciembre. “Estamos a diez meses de haber empezado y para el mes de diciembre va a estar finalizado”, indicó.

Acceso Norte y reorganización del tránsito

Otro de los proyectos incluidos en el presupuesto será la finalización del Acceso Norte, una obra que Gaido consideró necesaria para ordenar el ingreso a la ciudad desde la Ruta 7. “No podía ser que ingresábamos por Ruta 7 a la calle Alfonsín y chocábamos de frente con Salta. Acá están los reordenamientos que necesitaba la gran capital”, expresó.

Gaido destacó el objetivo de alcanzar el 100% de asfalto y servicios en Neuquén.

El jefe comunal indicó que la obra permitirá mejorar la circulación en un sector de alto tránsito y agregó que también se proyectan nuevas intervenciones vinculadas al desarrollo urbano del área, como estacionamientos y reorganización del entorno.

Además, anunció obras para mejorar la circulación en el Parque Industrial, uno de los sectores donde, según explicó, se generan dificultades por la cantidad de vehículos que transitan diariamente.

“Tenemos varios sectores que tienen complicaciones y tenemos que hacer las obras este año”, señaló. En ese sentido, explicó que el municipio trabaja junto al Gobierno provincial en un plan estratégico de accesos que incluye intervenciones sobre Casimiro Gómez, la doble vía y la Ruta 22.

Más lotes para las familias neuquinas

Durante la presentación, Gaido también puso el foco en la política habitacional y destacó el desarrollo de lotes con servicios como una herramienta para ordenar el crecimiento de la ciudad. “Los neuquinos hemos desarrollado 6.000 lotes con servicios, hemos entregado seis barrios y el 87% paga en tiempo y forma sus lotes”, afirmó.

Gaido destacó los lotes con servicios como herramienta para ordenar el crecimiento urbano.

El intendente sostuvo que este modelo permite avanzar en la planificación urbana y reducir los costos que implica regularizar asentamientos ya conformados. “Regularizar un barrio sale siete veces lo que sale construir un barrio de lotes con servicios”, explicó.

En ese marco, anunció que el municipio avanzará junto al Gobierno provincial con la entrega de 2.233 nuevos lotes con servicios para familias neuquinas. Según detalló, los terrenos contarán con infraestructura como cordón cuneta, iluminación LED y servicios básicos.

El objetivo del 100% de los servicios

Otro de los anuncios centrales del presupuesto fue la meta de alcanzar el 100% de cobertura de servicios en toda la ciudad. Gaido explicó que el plan contempla completar la llegada de gas, cloacas, electricidad, agua y obras pluviales en los distintos sectores. “Así como el 100% del asfalto, 100% de los servicios”, afirmó.

El intendente vinculó esta política con programas municipales como Dale Gas, Dale Luz y las obras de regularización de barrios. “Cuando decimos superávit, se trata de oportunidades: que vivas donde vivas en la ciudad tengas servicio, tengas asfalto, tengas un polideportivo”, expresó.

Gaido sostuvo que los recursos municipales permitirán continuar con obras de infraestructura y servicios para acompañar el crecimiento de Neuquén. “No solamente lo tenemos identificado, sino que ya está en proceso de desarrollo”, concluyó.

No aumenterán los impuestos

El secretario de Finanzas, Recursos y Protección Ciudadana, Fernando Schpoliansky, explicó que la política tributaria del municipio continuará enfocada en reducir la presión fiscal y ampliar beneficios para distintos sectores de la ciudad.

“En estos siete años, desde que asumió el intendente Mariano Gaido, hemos tenido indicaciones precisas respecto de bajar la presión fiscal, disminuir la presión tributaria, eliminando impuestos. Hemos eliminado 58 tasas del sistema impositivo de la ciudad en siete años”, afirmó.

El funcionario destacó que la última eliminación fue la tasa CALF, anunciada días atrás, y explicó que el proyecto tarifario para el próximo año no contempla incrementos.

Fernando Schpoliansky, secretario de Finanzas municipal, explicó beneficios fiscales y medidas tributarias del próximo año.

“Lo que vamos a hacer es no aumentar los tributos el año que viene y darle continuidad al ajuste trimestral por IPC, como lo veníamos haciendo. No contiene ningún aumento hacia el año próximo, ningún tributo de la Ciudad de Neuquén”, señaló.

Schpoliansky indicó que, además de mantener los valores sin subas, la propuesta incluye descuentos, exenciones y programas destinados a incentivar el consumo, la actividad económica y el cumplimiento tributario.

Principales beneficios para vecinos:

Sin aumento de tributos municipales durante 2027: el proyecto no contempla incrementos en las tasas y contribuciones municipales. Se mantiene únicamente la actualización trimestral por inflación aplicada hasta ahora.

Eliminación de 58 tasas en siete años: según explicó Schpoliansky, la gestión municipal avanzó en una reducción de la presión tributaria mediante la eliminación de impuestos y tasas.

Descuento Neuquino del 50% en retributivos y baldíos: continúa vigente el beneficio para vecinos que adhieran al programa. Actualmente, seis de cada diez contribuyentes ya cuentan con este descuento.

Exenciones para jubilados, personas con discapacidad y asociaciones sin fines de lucro: estos sectores continuarán sin pagar la tasa retributiva.

Hasta 25% de descuento por pago de tributos. Se mantiene el esquema de beneficios acumulables: 10% por ser buen contribuyente y no registrar deuda, 10% por adelantar el pago semestral, 5% por adherir al débito automático.

Planes de pago sin interés: continúan los convenios con entidades bancarias para acceder a planes de hasta 12 cuotas sin interés.

Sorteos para buenos contribuyentes: seguirá vigente el reconocimiento anual para quienes cumplen con sus obligaciones tributarias.

50% de descuento en intereses resarcitorios: quienes ingresen al sitio web municipal para regularizar deudas podrán acceder a una reducción automática de los intereses.

Beneficios para vehículos:

En materia de patentes, el proyecto mantiene incentivos para la compra de vehículos y políticas vinculadas al cuidado ambiental.

10 meses de patente gratis para vehículos comprados en Neuquén capital: el beneficio continuará para quienes adquieran unidades en concesionarias de la ciudad.

“Es un argumento de venta muy fuerte porque no existe en ningún lugar del país. No hay ciudad del país que tenga 10 meses de patentamiento gratis como lo tenemos en Neuquén”, destacó Schpoliansky.

12 meses de patente gratis para vehículos eléctricos: se mantiene la medida como parte de las políticas ambientales municipales.

Exención de patente para personas con discapacidad que adquieran un vehículo: continúa vigente este beneficio.

Incentivos para comercios y empresas

Schpoliansky señaló que uno de los objetivos de la ordenanza tarifaria es acompañar el crecimiento económico de la ciudad y reducir costos para comerciantes e industrias.

Plan Habilitar Gratis: continuará el programa que permite abrir nuevos comercios sin pagar durante 12 meses la licencia comercial ni tasas de habilitación.

El funcionario indicó que el programa permitió la apertura de más de mil nuevas licencias comerciales durante este año.

Descuento del Comercio Neuquino: el beneficio aumentará un 10%, sumándose al descuento existente del 20% para comerciantes locales.

Crédito fiscal por trabajadores declarados: se incrementarán los beneficios para empresas que incorporen empleados: se triplica el crédito fiscal si el trabajador proviene de la Bolsa de Trabajo municipal, se cuadruplica si se trata de una mujer sostén de familia, una persona con discapacidad o una persona trans.

5% de descuento para empresas del Parque Industrial: se mantiene el beneficio para firmas radicadas en el actual Parque Industrial.

Nuevo Parque Industrial sin impuestos por 10 años: Schpoliansky recordó que quienes se instalen en el nuevo Parque Industrial de Neuquén tendrán una exención total durante una década.

Exenciones para instituciones y entidades sociales:

La ordenanza mantiene beneficios para organizaciones que cumplen funciones educativas, culturales y deportivas.

Escuelas.

Centros culturales.

Clubes deportivos.

Asociaciones civiles sin fines de lucro.

Estas instituciones continuarán exentas del pago de licencia comercial, según explicó el secretario de Finanzas municipal.

“Bajar la presión fiscal en la ciudad de Neuquén es importantísimo para sostener el pulmón económico de la ciudad. Sector comercial, industrial, hemos diversificado la matriz económica y productiva”, afirmó Schpoliansky.

Pasqualini presentó proyectos para mejorar la calidad de vida de los neuquinos

La jefa de Gabinete de la Municipalidad de Neuquén, María Pasqualini, presentó los principales ejes vinculados a movilidad urbana, servicios, espacios públicos, turismo, cultura y deporte incluidos en el proyecto de Presupuesto 2027. La funcionaria destacó que la planificación apunta a acompañar el crecimiento de la ciudad con nuevas inversiones y programas.

En materia de transporte, Pasqualini aseguró que Neuquén cuenta con “un servicio de transporte público de excelencia” y adelantó que el municipio continuará avanzando hacia un sistema de movilidad sustentable con la incorporación de nuevas unidades eléctricas.

María Pasqualini, jefa de Gabinete municipal, anunció proyectos de movilidad, turismo y espacios públicos nuevos.

Actualmente, la ciudad cuenta con 210 colectivos a combustión y ocho colectivos eléctricos. Según explicó la funcionaria, el objetivo es sumar diez unidades eléctricas más durante el próximo año. “La ciudad apuesta a la movilidad sustentable”, afirmó Pasqualini, quien también destacó la continuidad del boleto estudiantil neuquino, un programa que permite que estudiantes de todos los niveles educativos puedan trasladarse gratuitamente.

El beneficio alcanza a 50 mil estudiantes, quienes además reciben un kit escolar cada año. “Ese boleto permite que estudiantes de cualquier nivel educativo puedan llegar a su lugar de formación de manera gratuita, independientemente de la edad”, explicó.

Nuevas propuestas para movilidad urbana

Dentro del plan de movilidad, la jefa de Gabinete anunció la continuidad del recambio y ampliación de garitas en distintos barrios de la ciudad. “Queremos, en el marco del equilibrio territorial, llegar a todos los barrios con el recambio de garitas y también complementar garitas en los lugares donde no hay”, señaló.

Pasqualini indicó que actualmente 113 mil vecinos utilizan el transporte público y que el sistema mantiene un crecimiento sostenido del 6% mensual. Además, adelantó nuevas incorporaciones al sistema de movilidad alternativa: 100 monopatines eléctricos y 50 bicicletas nuevas que se sumarán al sistema de bicicletas públicas.

“Tenemos más de 100 kilómetros de bicisendas que recorren toda la ciudad para que puedas llegar con este sistema de transporte a tu lugar de trabajo, a tu lugar de educación o donde tengas que recorrer la ciudad”, destacó.

Recolección y nuevos contenedores

En relación con los servicios públicos, Pasqualini informó que continuará la ampliación del sistema de recolección de residuos, que actualmente llega seis veces por semana a todos los barrios.

La funcionaria explicó que la nueva licitación permitió ampliar recorridos y adelantó que el próximo paso será incorporar más contenedores bilaterales en distintos sectores de la capital.

34 parques temáticos para los barrios

Uno de los anuncios centrales estuvo vinculado al desarrollo de espacios recreativos. Pasqualini confirmó la creación de 34 nuevos parques temáticos que llegarán a 19 barrios de la ciudad. “El objetivo que tenemos es llegar con un parque temático a cada uno de los barrios”, afirmó.

La funcionaria explicó que estos espacios estarán destinados a las infancias y también a las familias, ya que incluirán bancos, equipamiento urbano y sectores de encuentro.

Además, adelantó la incorporación de calesitas y carruseles. En el Parque Jaime de Nevares se instalará una calesita de doble piso con capacidad para más de 80 niños, mientras que otro carrusel llegará al Parque Oeste.

Turismo, cultura y deporte: una inversión de más de $5.000 millones

Pasqualini anunció que el presupuesto contempla una inversión proyectada de $5.133 millones para las áreas de cultura, turismo y deporte, sectores que consideró fundamentales para consolidar el perfil turístico de Neuquén.

Uno de los proyectos destacados será la ampliación del Paseo Costero en el sector Bocahue, con el objetivo de alcanzar el 100% de las costas libres. “El Paseo Costero tiene una doble función: por un lado, todo lo que tiene que ver con el acompañamiento al turismo, pero también la defensa costera”, explicó. La obra incluirá infraestructura urbana, bicisendas y miradores turísticos a lo largo de los 35 kilómetros de desarrollo del paseo.

También se sumarán dos nuevos buses turísticos con capacidad para 30 personas. Pasqualini destacó que actualmente este servicio realizó 89 mil excursiones.

Nuevas obras para eventos y convenciones

Entre los proyectos vinculados al turismo de reuniones, la funcionaria anunció la construcción del Neuquén Arena, con capacidad para 8 mil personas, que estará ubicado en la zona de Ruta 67 y el nodo vial.

Además, confirmó la construcción de un centro de convenciones con una sala para 700 personas y espacios destinados a eventos culturales. “Nos hemos convertido desde el punto de vista turístico en la ciudad de las convenciones”, afirmó.

También adelantó la llegada de un teatro municipal con capacidad para mil personas, pensado para espectáculos como orquestas y óperas, y una pista de karting como parte del desarrollo de eventos deportivos.

Otro de los anuncios fue la construcción de una telecabina en Península Hiroki, que permitirá conectar con la Isla de los Pájaros y la confluencia de los ríos Limay y Neuquén. Además, se proyecta un puente peatonal hacia la isla con capacidad para permitir el ingreso de una ambulancia.

El impacto económico de los eventos

Pasqualini destacó el impacto económico de eventos como la Fiesta Nacional de la Confluencia, que según explicó generó el año pasado un movimiento económico de $65.000 millones y para la próxima edición proyecta alcanzar los $82.000 millones.

La funcionaria señaló que la celebración genera 15 mil puestos de trabajo, entre empleos directos e indirectos, y moviliza sectores como hotelería, gastronomía, comercio y turismo.

También mencionó la Feria del Libro, que en su última edición convocó a 270 mil personas y registró la venta de 6 mil ejemplares diarios, además del Festival de Cine que reunió participantes de 21 provincias.

Deporte y actividades comunitarias

En materia deportiva, Pasqualini destacó la continuidad de programas municipales como “Elijo Activarme” y la colonia de vacaciones, con participación de adultos mayores y personas con discapacidad.

Además, adelantó la continuidad de eventos como Mi Ciudad Corre, el Regato de la Confluencia, trekking nocturno, triatlón, Día Mundial de la Bici y Bardas Aventura Kids.

También mencionó la expectativa por nuevos eventos internacionales: “Doy por descontado que vamos a tener nuevamente la Copa Davis, un evento internacional de pádel, supercross y vamos a trabajar para traer motocross internacional”.

La funcionaria resaltó además el crecimiento de los centros deportivos y salas de actividades físicas en distintos sectores de la ciudad, donde se desarrollan actividades deportivas, culturales y sociales para vecinos de los barrios.