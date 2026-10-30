Sin aumento de tributos y con más obras: presentaron el Presupuesto 2027 de la Municipalidad de Neuquén

El Ejecutivo de la Municipalidad de Neuquén presentó este viernes 30 de octubre el proyecto de Presupuesto 2027 y la ordenanza tarifaria en el edificio municipal. La propuesta contempla continuar con el plan de obras, mantener beneficios impositivos y no aumentar los tributos municipales durante el próximo año.

Durante la presentación, el intendente Mariano Gaido destacó que el objetivo del presupuesto es sostener las cuentas ordenadas, mejorar la eficiencia y transformar el superávit en obras y acciones para la ciudad.

“Tienen un principal objetivo, tener unas cuentas ordenadas, ser eficientes y ese superávit transformarlo en resultados, en acciones, en estar presente en cada metro cuadrado que los vecinos tienen o que viven”, expresó Gaido.

El jefe comunal señaló que uno de los principales ejes será avanzar hacia una ciudad con el 100% de asfalto. Explicó que actualmente Neuquén alcanzó el 83% de cobertura y que el objetivo es completar el plan hacia fines de 2027.

“En un año, un año y medio, vamos a llegar al 100% del asfalto”, aseguró Gaido, quien destacó que el programa incluye trabajos en todos los barrios, mantenimiento de calles y nuevas pavimentaciones.

Obras viales y nuevos accesos

Gaido explicó que el presupuesto estará orientado a sostener una inversión pública basada en obras consideradas estratégicas para acompañar el crecimiento de la capital neuquina. En ese sentido, destacó que actualmente la ciudad trabaja sobre más de 3.000 cuadras de mantenimiento de asfalto por año y afirmó que el programa de pavimentación es “la inversión pública más importante” del municipio.

Uno de los proyectos centrales será la segunda etapa de la avenida Mosconi, una obra que el intendente calificó como “emblemática” para la ciudad. Según explicó, los trabajos permitirán mejorar la circulación y avanzar en el objetivo de completar el 100% del pavimento.

“Una obra que comenzamos en pocos días a inaugurarla, en un plazo de obra excepcional, en tiempo récord, trabajando las 24 horas”, sostuvo Gaido.

El intendente también se refirió al acceso este de Neuquén y al crecimiento del tránsito que ingresa diariamente a la capital. Señaló que durante el día ingresan entre 230 mil y 237 mil vehículos y que esa cifra continúa aumentando. “Para eso hay que hacer las obras que necesitan las grandes capitales. Son los accesos, son las avenidas”, afirmó.

En ese marco, destacó el avance del puente del acceso este y aseguró que la obra comenzó en abril y estará finalizada en diciembre. “Estamos a diez meses de haber empezado y para el mes de diciembre va a estar finalizado”, indicó.

Acceso Norte y reorganización del tránsito

Otro de los proyectos incluidos en el presupuesto será la finalización del Acceso Norte, una obra que Gaido consideró necesaria para ordenar el ingreso a la ciudad desde la Ruta 7. “No podía ser que ingresábamos por Ruta 7 a la calle Alfonsín y chocábamos de frente con Salta. Acá están los reordenamientos que necesitaba la gran capital”, expresó.

El jefe comunal indicó que la obra permitirá mejorar la circulación en un sector de alto tránsito y agregó que también se proyectan nuevas intervenciones vinculadas al desarrollo urbano del área, como estacionamientos y reorganización del entorno.

Además, anunció obras para mejorar la circulación en el Parque Industrial, uno de los sectores donde, según explicó, se generan dificultades por la cantidad de vehículos que transitan diariamente.

“Tenemos varios sectores que tienen complicaciones y tenemos que hacer las obras este año”, señaló. En ese sentido, explicó que el municipio trabaja junto al Gobierno provincial en un plan estratégico de accesos que incluye intervenciones sobre Casimiro Gómez, la doble vía y la Ruta 22.

Más lotes para las familias neuquinas

Durante la presentación, Gaido también puso el foco en la política habitacional y destacó el desarrollo de lotes con servicios como una herramienta para ordenar el crecimiento de la ciudad. “Los neuquinos hemos desarrollado 6.000 lotes con servicios, hemos entregado seis barrios y el 87% paga en tiempo y forma sus lotes”, afirmó.

El intendente sostuvo que este modelo permite avanzar en la planificación urbana y reducir los costos que implica regularizar asentamientos ya conformados. “Regularizar un barrio sale siete veces lo que sale construir un barrio de lotes con servicios”, explicó.

En ese marco, anunció que el municipio avanzará junto al Gobierno provincial con la entrega de 2.233 nuevos lotes con servicios para familias neuquinas. Según detalló, los terrenos contarán con infraestructura como cordón cuneta, iluminación LED y servicios básicos.

El objetivo del 100% de los servicios

Otro de los anuncios centrales del presupuesto fue la meta de alcanzar el 100% de cobertura de servicios en toda la ciudad. Gaido explicó que el plan contempla completar la llegada de gas, cloacas, electricidad, agua y obras pluviales en los distintos sectores. “Así como el 100% del asfalto, 100% de los servicios”, afirmó.

El intendente vinculó esta política con programas municipales como Dale Gas, Dale Luz y las obras de regularización de barrios. “Cuando decimos superávit, se trata de oportunidades: que vivas donde vivas en la ciudad tengas servicio, tengas asfalto, tengas un polideportivo”, expresó.

Gaido sostuvo que los recursos municipales permitirán continuar con obras de infraestructura y servicios para acompañar el crecimiento de Neuquén. “No solamente lo tenemos identificado, sino que ya está en proceso de desarrollo”, concluyó.

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