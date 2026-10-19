La obra de pavimento prevista para el barrio Las Piedritas dio un nuevo paso administrativo y podría comenzar antes de fin de año. El proyecto contempla la pavimentación de 3.720 metros lineales de calles y apunta a mejorar la circulación y los servicios para unas 400 familias de ese sector de Villa La Angostura.

La iniciativa se encuentra actualmente en etapa de evaluación de ofertas, luego de la apertura de sobres de la licitación pública realizada durante las últimas semanas. Según informó el Gobierno de Neuquén, la ejecución de los trabajos forma parte de una serie de obras impulsadas de manera conjunta entre la Provincia y el municipio.

Que calles abarca esta obra

El proyecto incluye intervenciones en distintos tramos de las calles Las Retamas, Las Fucsias, Los Araucanos, Moquehue, Ruca Choroy, Pichi Cura y sectores de las avenidas Arrayanes y Huemul. También contempla obras complementarias como cordones cuneta y badenes.

Desde la Provincia señalaron que uno de los principales objetivos es mejorar la conectividad interna del barrio y facilitar la prestación de servicios durante todo el año, especialmente en épocas de lluvias y nevadas, cuando algunas calles presentan mayores dificultades para el tránsito.

Sobre el barrio

Las Piedritas es uno de los sectores con mayor crecimiento de Villa La Angostura en los últimos años, por lo que la mejora de la infraestructura vial aparece entre las demandas recurrentes de los vecinos. La pavimentación permitirá además una circulación más segura tanto para vehículos como para peatones.

Para concretar la obra, la Municipalidad recibió asistencia financiera provincial en el marco del denominado Pacto de Gobernanza, un esquema de trabajo conjunto entre ambas administraciones para impulsar proyectos considerados prioritarios para la localidad.

Si se cumplen los plazos previstos, los trabajos podrían ponerse en marcha antes de que finalice el año, marcando el inicio de una de las obras urbanas más importantes previstas actualmente para Villa La Angostura.