Quienes visitan Villa La Angostura suelen quedar cautivados por sus paisajes, pero también por una arquitectura que parece formar parte natural del entorno. Detrás de esa imagen hay una historia que comenzó cuando Parques Nacionales impulsó el desarrollo de la localidad y el arquitecto Alejandro Bustillo dejó una marca que todavía puede descubrirse en cada recorrido por el casco histórico.

Un proyecto para construir una villa en plena cordillera

La historia moderna de Villa La Angostura está estrechamente ligada a la creación del Parque Nacional Nahuel Huapi. A partir de la década de 1930, Parques Nacionales impulsó un plan para desarrollar distintas villas turísticas en la región y la localidad neuquina fue una de ellas. Según información difundida por organismos turísticos y el propio parque nacional, en 1937 se delimitó el área urbana y se avanzó con la construcción de edificios públicos e infraestructura en el sector del puerto.

La idea era crear un pueblo integrado al paisaje, con construcciones que respetaran el entorno natural y utilizaran materiales de la zona.

La capilla que se convirtió en un símbolo

Uno de los ejemplos más visibles de aquella época es la Capilla Nuestra Señora de la Asunción. Construida por Parques Nacionales en 1936 y diseñada por Bustillo, forma parte del Circuito Histórico local y es uno de los edificios más emblemáticos de la localidad.

Su estilo se inspiró en la arquitectura del norte de Europa y combina piedra, madera de ciprés y detalles que la distinguen hasta hoy. El campanario en punta, los vitrales y su ubicación en medio de un entorno boscoso ayudan a explicar por qué sigue siendo una de las postales más fotografiadas de la Villa.

El corazón histórico junto al puerto

La influencia de aquel proyecto fue mucho más allá de la capilla. En el mismo sector se encuentran otros edificios que acompañaron el crecimiento de la localidad durante sus primeros años.

Frente a la capilla se levanta El Messidor, residencia oficial de los gobernadores de Neuquén desde 1942. Muy cerca también se encuentran la antigua Escuela Nº 104 y el histórico Hotel Angostura, construcciones que forman parte de un conjunto patrimonial único dentro de la localidad.

La zona del puerto fue concebida como uno de los puntos centrales del desarrollo de la Villa. Allí funcionó el muelle donde amarraba la histórica embarcación Modesta Victoria y desde donde se conectaban distintos sectores del lago Nahuel Huapi.

Arquitectura pensada para convivir con el paisaje

Más allá de los edificios puntuales, lo que distingue a la obra de Bustillo y a la planificación impulsada por Parques Nacionales es la búsqueda de armonía con el entorno.

La piedra y la madera fueron protagonistas desde el inicio. Los techos inclinados, las líneas simples y la utilización de materiales locales permitieron construir una identidad visual que todavía hoy se mantiene en muchas edificaciones de Villa La Angostura.

Esa estética de montaña terminó convirtiéndose en una de las señas de identidad de la localidad y contribuyó a diferenciarla de otros destinos turísticos de la Patagonia.

Una huella que sigue presente

Muchas cosas cambiaron desde aquellos años, pero gran parte de la identidad visual de Villa La Angostura sigue vinculada a esa etapa fundacional. La capilla, los edificios históricos y el trazado del casco histórico recuerdan que detrás de uno de los destinos más reconocidos de la Patagonia hubo una idea clara: construir una villa capaz de integrarse al paisaje sin perder su personalidad.

Y aunque pasaron décadas, quienes caminan hoy por esos rincones todavía pueden reconocer el sello de la Villa que imaginó Bustillo.