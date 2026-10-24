La Municipalidad de Neuquén realizará cortes intermitentes en tres cruces de la Avenida Mosconi durante este sábado 24 y domingo 25 de octubre. Las restricciones se deben a los trabajos de pavimentación de las calzadas centrales y afectarán las intersecciones de Leguizamón, Láinez y Don Bosco, en el tramo comprendido entre Nordenstrom y Don Bosco.

Cada intervención tendrá una duración estimada de al menos dos horas. Los cierres se realizarán de manera progresiva, de acuerdo con el avance de las tareas, por lo que los conductores deberán prever demoras y respetar la señalización dispuesta en el sector.

El operativo forma parte de la transformación vial de la Avenida Mosconi, una de las principales arterias de Neuquén capital. El cronograma continuará la próxima semana con trabajos a media calzada entre Gatica y Don Bosco, aunque las fechas previstas dependerán de las condiciones climáticas.

Qué cruces de la Avenida Mosconi tendrán cortes

Las restricciones alcanzarán tres intersecciones: Leguizamón, Láinez y Don Bosco, dentro del tramo ubicado entre Nordenstrom y Don Bosco.

La modalidad será de cortes intermitentes. Esto significa que cada cruce se cerrará mientras se ejecuten las tareas y volverá a habilitarse cuando el avance de la pavimentación permita restablecer la circulación.

La duración de cada intervención será de al menos dos horas, según lo informado por la Municipalidad. Sin embargo, no se estableció un horario único para todos los cierres, ya que las restricciones dependerán de la secuencia de trabajo de las cuadrillas.

Por eso, quienes necesiten atravesar la avenida durante el fin de semana deberán contemplar posibles demoras y evaluar recorridos alternativos.

Cómo serán los trabajos del sábado y domingo

El operativo tendrá dos etapas, con sentidos de avance diferentes para la colocación del asfalto.

Sábado: la pavimentación avanzará de oeste a este

Durante el sábado 24 de octubre, los equipos trabajarán sobre las calzadas centrales con un avance de oeste a este.

Los cruces afectados se irán cerrando a medida que las tareas lleguen a cada sector. Una vez finalizadas las intervenciones y cuando las condiciones lo permitan, las intersecciones volverán a habilitarse progresivamente.

Domingo: los trabajos cambiarán de sentido

El domingo 25 de octubre, la pavimentación continuará sobre la calzada central del sentido contrario. En esta jornada, el avance será de este a oeste.

Se mantendrá el esquema de cortes intermitentes en Leguizamón, Láinez y Don Bosco. La reapertura de cada cruce dependerá del desarrollo de la obra, por lo que los horarios pueden variar durante el operativo.

La pavimentación continuará desde el lunes

Las tareas sobre la Avenida Mosconi no terminarán con los trabajos del fin de semana. Entre el lunes 26 y el jueves 29 de octubre, el cronograma municipal contempla nuevas intervenciones en el tramo comprendido entre Gatica y Don Bosco.

En ese sector, la modalidad prevista será de trabajo a media calzada, una disposición que permitirá ejecutar las tareas mientras se mantiene parte de la circulación vehicular.

La planificación puede modificarse si las condiciones climáticas impiden avanzar con la colocación del asfalto. Por ese motivo, las fechas anunciadas deben considerarse sujetas a posibles cambios.

Qué tener en cuenta para circular por la zona

Los cortes pueden modificar los recorridos habituales de quienes atraviesan la Avenida Mosconi o circulan por las calles transversales del sector.

Para reducir las demoras, se recomienda:

Prever más tiempo de viaje durante el sábado y el domingo.

Evaluar recorridos alternativos antes de llegar a los cruces afectados.

Respetar la señalización instalada y las indicaciones del personal que ordena el tránsito .

Circular con precaución cerca de las cuadrillas, las máquinas y los sectores intervenidos .

Tener en cuenta que la habilitación de los cruces dependerá del avance de los trabajos.

La principal particularidad del operativo es que no se anunció un cierre simultáneo y permanente de las tres intersecciones. Las restricciones se aplicarán progresivamente, según la ubicación de los trabajos y las condiciones para restablecer el tránsito.

Una obra vial que modifica la circulación por etapas

La pavimentación se integra al proyecto de transformación de la Avenida Mosconi, que busca renovar uno de los corredores centrales de Neuquén capital. La intervención incluye cambios en la infraestructura vial y trabajos complementarios, entre ellos obras de desagües pluviales, veredas e iluminación.

El avance por etapas implica que la circulación se reorganice a medida que se completan distintos sectores. En ese esquema, los cortes temporales y las habilitaciones progresivas permiten continuar con las tareas sin esperar a que toda la obra esté terminada.

Para los conductores, el desafío es identificar qué cruces permanecen habilitados en cada momento y adaptar el recorrido a las restricciones vigentes.