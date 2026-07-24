La transformación de la ex Ruta 22 dejó de imaginarse en planos y comenzó a verse sobre el terreno. En distintos sectores de la futura Gran Avenida Mosconi, especialmente en el sector cuatro, y más precisamente cerca de la calle de Bahía Blanca, el avance de la obra ya permite reconocer buena parte de la infraestructura que dará una nueva imagen al corredor más importante de Neuquén.

Los primeros postes de alumbrado, los bulevares, los cordones cuneta y los sectores donde el asfalto ya quedó terminado muestran que los trabajos avanzan hacia una etapa en la que cada semana aparecen nuevos cambios visibles.

La obra suma alumbrado y muestra un cambio cada vez más visible. Fotos: Facundo Rocha, móvil de Prima Multimedios.

Un recorrido donde el cambio ya es evidente

Quienes transitan por la zona pueden observar cómo la obra empezó a tomar forma definitiva. Allí donde hace algunos meses predominaban las máquinas y los movimientos de suelo, ahora aparecen elementos que permiten imaginar cómo será la circulación cuando el proyecto quede habilitado.

Desde el móvil de AM550, el periodista Juan Pablo Andréz recorrió el sector y describió el estado de los trabajos.

"Hay sectores donde ya se está colocando iluminación, se pueden ver los postes y el boulevard", señaló durante la recorrida.

También destacó que "hay otros sectores donde ya se ve el asfalto" y que "se ve la infraestructura de iluminación, cordones cuneta", una imagen muy distinta a la que presentaba el lugar al inicio de la obra.

El nuevo sistema de iluminación ya forma parte del paisaje. Fotos: Facundo Rocha, móvil de Prima Multimedios.

Cada avance acerca la primera apertura

El desarrollo del sector cuatro coincide con una etapa decisiva del proyecto. La Municipalidad de Neuquén ya confirmó que durante septiembre comenzará la habilitación de los primeros tramos para el tránsito vehicular.

La primera apertura comprenderá el sector entre Gatica y Leguizamón, mientras los trabajos continuarán en el resto del corredor. Además, la liberación progresiva de cruces permitirá recuperar la conexión entre barrios y mejorar la circulación diaria mientras la obra sigue ejecutándose.

En las últimas semanas ya fueron reabiertos cruces importantes como Don Bosco y Saturnino Torres, y el próximo objetivo será avanzar con la habilitación de Leguizamón y continuar liberando el sector cuatro.

La transformación de Mosconi avanza y podrían inaugurarla antes de que finalice 2026. Fotos: Facundo Rocha, móvil de Prima Multimedios.

Un proyecto que empieza a mostrar su dimensión

La intervención sobre la ex Ruta 22 cambiará por completo uno de los corredores más transitados de la capital neuquina.

El proyecto contempla cuatro carriles por sentido de circulación, dos carriles de estacionamiento, nuevos bulevares, iluminación, infraestructura pluvial de gran capacidad y un rediseño integral pensado para acompañar el crecimiento de la ciudad.

El intendente Mariano Gaido ya adelantó que la obra podría finalizar durante este año, varios meses antes del plazo previsto originalmente para mayo de 2027. Durante la recorrida realizada este viernes, también indicó que esperan poder adelantar la inauguración del próximo tramo habilitado.

Habrá cambios en el tránsito este domingo

Mientras continúan los trabajos, este domingo 26 de julio habrá modificaciones temporales en el ingreso a Neuquén por los Puentes Carreteros.

Entre las 8 y las 13 se retirará el pórtico de lectura de patentes como parte de la construcción del nuevo viaducto. Durante ese lapso, el Puente Nuevo permanecerá cerrado.

El Puente Viejo funcionará con un carril para ingresar a Neuquén y otro para salir hacia Cipolletti, con asistencia de personal de Tránsito y de la Policía para ordenar la circulación.

Desde el municipio recomendaron planificar los viajes con anticipación y respetar la señalización dispuesta en el sector, ya que se trata de una intervención necesaria para continuar con una obra que, a medida que avanza, empieza a mostrar el aspecto que tendrá una de las avenidas más importantes de la ciudad.