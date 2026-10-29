La Municipalidad de Neuquén, la Universidad Nacional del Comahue y trabajadores voluntarios de la empresa Enyi participaron de una jornada de restauración ambiental en Parque Norte, donde plantaron 30 ejemplares de especies nativas para recuperar un sector degradado de la barda y favorecer la recuperación de la flora y la fauna autóctonas.

El subsecretario de Medio Ambiente y Protección Ciudadana, Francisco Baggio, explicó que el lugar forma parte de los espacios que el municipio monitorea para recomponer ambientes naturales afectados por el paso del tiempo y la intervención humana.

“Estamos haciendo restauración e implantación de especies vegetales autóctonas para volver a este sitio a la naturalidad que tenía dentro de lo que es Parque Norte”, señaló.

Los ejemplares son de molles, jarillas, lecanophoras, olivillos, y zampas.

Lilen Reta, responsable de Relaciones Institucionales de Enyi, empresa argentina especializada en movilidad eléctrica urbana, destacó el valor de la experiencia:

“Es una actividad muy linda con un grupo de voluntarios y nos sumamos para conocer, para aprender, para saber cuáles son las plantas que son de acá, las plantas nativas”.

Olga Farías, jefa de la División de Educación Ambiental, detalló que los ejemplares fueron producidos en el vivero de la Universidad Nacional del Comahue y corresponden a cinco especies nativas de ambientes de barda y zonas ribereñas, entre ellas la zampa y distintas variedades de jarilla.

La plantación se realizó con los cuidados necesarios para favorecer el arraigo y permitir el seguimiento de su crecimiento.

El sector está ubicado cerca del barrio Rincón de Emilio y cuenta con cerco perimetral y cartelería que lo identifica como un espacio de restauración.

Baggio pidió a los vecinos “cuidar este lugar, es muy débil, muy delicado. La fijación de plantas y todo lo que trae asociado implantar una especie vegetal es altamente favorable para este suelo que tenemos que cuidar”.