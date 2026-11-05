El intendente Mariano Gaido, junto con María Pasqualini, Jefa de Gabinete, recorrió las obras de gas y cloacas que la Municipalidad de Neuquén ejecuta en el sector 7 de Mayo del barrio Cuenca 15, donde 1.286 familias esperan desde hace más de 20 años la llegada de los servicios.

Los trabajos forman parte del programa Neuquén Integra y se realizan mediante un convenio entre el municipio y el gobierno provincial, con recursos propios de ambos Estados.

Los trabajos forman parte del programa Neuquén Integra y se ejecutan mediante un convenio entre el municipio y el gobierno provincial, con recursos propios de ambos Estados.

“Se está llegando, dentro del programa Neuquén Integra a todos los barrios de la ciudad. De los 24 sectores informales que son tierras municipales, 23 están listos y se avanzó en un convenio con el gobierno de la provincia para los lugares donde las tierras son provinciales”, explicó la jefa de Gabinete, María Pasqualini.

El presidente del Instituto Municipal de Urbanismo y Hábitat (IMUH), Marco Zapata, precisó que el asentamiento tiene más de 60 manzanas y que los trabajos de gas están divididos en dos etapas, con la primera prácticamente finalizada.

“Es el asentamiento más grande que hay en la ciudad de Neuquén y quizás uno de los más grandes de la Patagonia. Las familias llevan 20 años esperando. Los árboles que se ven en el sector son un indicador de la cantidad de años que pasaron hasta que llegaron los servicios”, señaló.

El proyecto contempla a 1.286 familias y tiene un plazo de ejecución de casi nueve meses. Zapata estimó que, si se mantiene el ritmo de los trabajos, la obra de gas podría estar terminada en seis meses, entre enero y febrero de 2027.

“En el mes de enero estarían finalizadas ambas obras”, adelantó Pasqualini en referencia al gas y las cloacas, y anticipó que la intervención continuará con la construcción de cordón cuneta y, más adelante, con la posibilidad de incorporar asfalto.

Zapata explicó que las tareas se realizan en conjunto con el Estado provincial, a través de ADUS, el IPVU y el Ministerio de Infraestructura, en el marco de la regularización de los asentamientos.

“El intendente Mariano Gaido ha mencionado muchas veces que no estamos de acuerdo con la ocupación de tierras públicas y privadas, pero uno no puede desconocer la historia de la ciudad ni estos lugares que quedaron postergados durante un montón de años”.

“Lo que estamos haciendo es tratar de igualar las líneas de partida y lograr ese equilibrio territorial que permite que los vecinos tengan las mismas oportunidades”, sostuvo.

El funcionario también hizo referencia al compromiso de alcanzar en 24 meses la cobertura del 100 por ciento de los servicios en todos los sectores de Neuquén y señaló la necesidad de resolver el escurrimiento del agua de lluvia en Cuenca 15, debido a las características del terreno, ubicado sobre el borde de la barda.

“Este financiamiento llega a través del convenio que se firmó entre el gobierno provincial y la Municipalidad, pero hay algo que hay que recalcar: se realiza con recursos propios, tanto del Estado provincial como del Estado municipal. Se habla mucho del superávit, pero nosotros siempre decimos que la eficiencia en esos recursos no significa ausencia del Estado”, planteó Pasqualini.

Angie, vecina del sector desde hace 11 años, se refirió a las dificultades que enfrentan las familias para calefaccionarse y cocinar sin conexión a la red: “Es un servicio que realmente necesitamos, por el tema de la leña que es muy cara y la garrafa también es muy complicada. Estoy muy agradecida con la obra”.

“Hay que tener paciencia, pero va saliendo. Es un alivio con el gas, por todo el tema de la leña y la garrafa. Estoy muy agradecida con ellos (por las autoridades) y con las compañeras del barrio que también han estado en la lucha”, expresó Silvina, otra de las vecinas que acompaña el avance de los trabajos.