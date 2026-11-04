El gas de Vaca Muerta llegará a Junín, San Martín de los Andes y Villa La Angostura con una inversión millonaria

Junín de los Andes, San Martín de los Andes y Villa La Angostura comenzarán a recibir gas directamente desde Vaca Muerta a partir de una obra de infraestructura que demandará una inversión de 90 millones de dólares. Así lo anunció el gobernador Rolando Figueroa, quien presentó el proyecto que busca fortalecer el abastecimiento energético de la región cordillerana y anticiparse al crecimiento de la demanda.

La iniciativa contempla la construcción de 118 kilómetros de nuevos ductos mediante el sistema de Loop y la adecuación de tres plantas compresoras de Transportadora de Gas del Sur (TGS). Según las estimaciones oficiales, beneficiará a más de 24.500 usuarios y permitirá modificar el esquema actual de provisión de gas en el sur neuquino.

El proyecto contempla 118 kilómetros de nuevos ductos para abastecer tres localidades neuquinas desde Vaca Muerta.

“Vamos a abastecer al sur desde Plaza Huincul”, resumió Figueroa durante la presentación de un balance de gestión en Junín de los Andes.

Actualmente, las localidades cordilleranas reciben gas proveniente de Chubut a través del gasoducto cordillerano. Ese sistema permitió habilitar nuevas factibilidades de suministro a partir de inversiones acordadas entre Camuzzi y los gobiernos de Chubut, Río Negro y Neuquén. Sin embargo, la nueva conexión desde Plaza Huincul apunta a garantizar una alternativa de abastecimiento y evitar futuras limitaciones en la disponibilidad del recurso.

Una obra que comenzaría en 2027

Para avanzar con el proyecto, la Provincia reunió a representantes de Camuzzi, Cammesa, Enargas y TGS, con el objetivo de coordinar las inversiones necesarias para concretar la infraestructura.

El trazado tendrá como punto de partida Plaza Huincul y contará con nuevas conexiones para reforzar el suministro hacia Junín de los Andes, San Martín de los Andes y Villa La Angostura. La obra también alcanzará a localidades de Río Negro.

De acuerdo con los plazos previstos, los trabajos comenzarían durante 2027 y tendrían una duración estimada de 18 meses. De esta manera, se espera que en aproximadamente dos años las localidades beneficiadas puedan contar con el abastecimiento de gas proveniente de Vaca Muerta.

Regalías y desarrollo energético

Uno de los aspectos que Figueroa destacó durante el anuncio fue el impacto económico que tendrá el reemplazo progresivo del suministro proveniente de Chubut por producción neuquina. Según explicó, abastecer a la región con gas de Vaca Muerta permitirá que las regalías correspondientes queden en la provincia.

“Si nosotros nos abastecemos de Vaca Muerta, las regalías se van a pagar a la provincia de Neuquén, con lo cual es un repago que tenemos con los años”, señaló el gobernador.

En esa línea, sostuvo que la inversión tendrá un retorno a largo plazo y permitirá fortalecer las cuentas provinciales. “Este gasoducto se va a terminar pagando solo, por el transcurrir de los años”, afirmó.

Además del impacto económico, el mandatario remarcó que la nueva infraestructura permitirá acompañar el crecimiento poblacional y energético de la región, generar mejores condiciones para la llegada de inversiones y facilitar el desarrollo de nuevas urbanizaciones y actividades productivas.

Tarifa Neuquina y costo de la energía

Por otra parte, Figueroa se refirió a la Tarifa Neuquina, una política presentada días atrás que busca reducir el costo de la energía para los usuarios residenciales.

El esquema contempla un sistema de esfuerzos compartidos entre el Gobierno provincial y los municipios. En ese sentido, explicó que los gobiernos locales también tendrán participación mediante la reducción de los componentes que cobran al Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN).

Finalmente, el gobernador vinculó estas iniciativas con el proceso de transformación económica y energética que atraviesa la provincia a partir del desarrollo de Vaca Muerta. “La transformación del Neuquén post Vaca Muerta ya comenzó”, concluyó.