El barrio El Progreso recuperó un histórico espacio deportivo con una nueva cancha de césped sintético

El barrio El Progreso, en el oeste de la ciudad de Neuquén, recuperó un espacio deportivo histórico que durante más de cuatro décadas fue utilizado por el club. La nueva cancha de césped sintético fue inaugurada este lunes 6 de octubre y permitirá concentrar allí distintas actividades deportivas.

Del acto participaron el gobernador Rolando Figueroa, el intendente Mariano Gaido y el secretario general del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, Marcelo Rucci. Durante la jornada, la Provincia anunció que completará el proyecto con la construcción de baños y vestuarios, para acompañar la continuidad de las actividades.

“Muy lindo lo que estamos realizando en conjunto. Fíjense la alegría de los chicos, la felicidad de todas las familias”, expresó Figueroa durante la inauguración.

Los niños disfrutaron de la nueva cancha, que concentrará actividades deportivas del club y barrio.

El gobernador también destacó el proceso que permitió resolver la situación institucional del Club Progreso, que durante décadas tuvo dificultades con su documentación. “Más de 53 años que en el Progreso tenía un problema de papeles en el club, lo pudimos solucionar y pudieron obtener la personería”, señaló.

En ese sentido, Figueroa confirmó que la Provincia avanzará con una nueva etapa de la obra. “Esta cancha se está inaugurando con fondos propios de la Municipalidad de Neuquén, un gran esfuerzo que hace el municipio en cada uno de los barrios. Nosotros nos hemos comprometido también ahora a hacer los baños, los vestuarios con la Provincia”, anunció.

Una cancha para el club y el barrio

La Municipalidad de Neuquén destinó más de $200 millones de fondos propios para la construcción de la cancha de césped sintético, que tiene 50 metros de largo por 30 de ancho y cuenta con un alambrado perimetral de más de cuatro metros de altura.

Gaido puso en valor la inversión realizada y señaló que la obra forma parte de las intervenciones de infraestructura deportiva que se llevan adelante en distintos sectores de la ciudad.

Rucci, Gaido y Figueroa participaron del acto inaugural y destacaron la importancia de la obra.

El intendente recordó que el Club Progreso utilizó durante más de 40 años ese espacio, cuando todavía contaba con una superficie de piedra. La nueva cancha permite recuperar el predio y volver a concentrar allí las actividades deportivas de la institución.

¿Quién utilizará el espacio?

El espacio será utilizado por el Club Progreso y por las propuestas deportivas municipales. Además, podrá ser aprovechado por instituciones educativas cercanas, que ya manifestaron su interés en utilizar la cancha para sus actividades.

Durante el acto también estuvo presente Marcelo Rucci, quien acompañó las gestiones y la articulación que permitieron avanzar con una obra esperada por la comunidad del barrio.

De la inauguración participaron además la ministra de Juventud, Deportes y Cultura, Josefina Codermatz; la jefa de Gabinete de la Municipalidad de Neuquén, María Pasqualini; diputados, concejales y funcionarios provinciales y municipales.