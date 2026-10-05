El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa dio una entrevista con el medio Clarín luego de lo que fue su agenda en la Argentina Week 2026 que se desarrolló en París, capital de Francia, donde el mandatario provincial consiguió inversiones claves para potenciar el desarrollo productivo a partir de los recursos naturales que alberga Vaca Muerta.

Entre otras cosas, Figueroa pidió construir acuerdos en base a la nueva Argentina y descartó una candidatura presidencial de cara a las elecciones del año entrante.

“Creo que siempre hay que dialogar y acá los acuerdos se deben construir en base a la construcción de una nueva Argentina. Mi prioridad, mi única mirada, mi única hoja de ruta es fortalecer la provincia del Neuquén”, expresó el neuquino consultado sobre si la idea es construir una gran alianza entre las provincias y el presidente Javier Milei.

Automáticamente, tras ser consultado por una eventual candidatura presidencial, Figueroa lo descartó de inmediato: “No, de ninguna manera. Siempre en mi vida trabajé para ser gobernador de Neuquén. Tuve la suerte de poder cumplir para lo que me formé durante toda la vida. Todavía ni siquiera he dicho que voy a ser candidato a la reelección, con lo cual soy muy prudente en estos tiempos”.

Todavía no está confirmado que el gobernador de Neuquén busque la reelección en los comicios de 2027, algo a lo que podría acceder porque actualmente transita su primer mandato al frente de la jurisdicción norpatagónica.

Balance de la Argentina Week 2026

Sobre este tema, Rolando Figueroa manifestó en la entrevista con Clarín: “Anunciamos un RIGI junto al ministro Caputo, al ministro Quirno y a la empresa Pluspetrol, en donde la empresa provincial GIT es socia también. También estamos trabajando con TotalEnergies para poder concretar la posibilidad de que presente un RIGI. Estamos en una etapa de negociación para ver de qué manera firmamos, como dueños del subsuelo, para que puedan tener la extensión de determinadas áreas, en las que participan también YPF y PAE. Creo que vamos a llegar a buen término. Estamos en las últimas etapas de diálogo”.

“Inmediatamente después de que cerremos la CENCH, los permisos de concesión que otorga la provincia de Neuquén, seguramente va a venir el RIGI que va a presentar Total”, agregó el mandatario.

Consultado sobre qué le ofrece Neuquén a los inversores extranjeros, el Gobernador sostuvo: “Les estamos ofreciendo el GNL, que es diferenciado, y también buen precio. Para eso fue fundamental el complemento de todos los actores en la Argentina, con el Estado nacional y la implementación del RIGI”.

“Creo que la Argentina no va a volver hacia atrás, ya fijó una hoja de ruta y esa hoja de ruta vamos a trabajar para que se respete y, sobre todo, para que se respete al inversor. Por supuesto que vamos a ser garantes todos los que creemos que la Argentina tiene que mirar hacia el futuro. Esa seguridad jurídica es un intangible que no se puede perder jamás”, sentenció.