La provincia del Neuquén puso en marcha un amplio operativo preventivo para reducir el impacto que podrían generar las tormentas intensas, lluvias persistentes, granizo y otros eventos asociados al fenómeno de El Niño. El plan, coordinado por la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos, busca anticiparse a las contingencias mediante la distribución estratégica de recursos, el fortalecimiento de la capacidad de respuesta y la coordinación entre organismos provinciales y municipales.

La iniciativa comenzó tras la declaración de la Emergencia Meteorológica en todo el territorio provincial por el término de seis meses, una medida que permite agilizar las acciones de prevención, asistencia y respuesta frente a situaciones climáticas adversas. Desde entonces, se conformó un comité preventivo integrado por distintas áreas del Gobierno para planificar el trabajo antes de que ocurran nuevos episodios.

¿Qué es el blindaje?

El denominado "blindaje" consiste en desplegar recursos en distintos puntos de la provincia para responder rápidamente ante evacuaciones, inundaciones, rescates o cortes de servicios. La planificación contempla nueve ciudades estratégicas distribuidas por regiones: además de las siete previstas inicialmente, se incorporaron San Martín de los Andes y Villa La Angostura debido a las distancias y a los eventos meteorológicos que ya afectaron esas localidades.

En cada una de esas ciudades funcionará un centro de acopio con colchones, frazadas, alimentos, agua potable y equipamiento destinado a asistir a la población en caso de emergencia. También se desarrolla un sistema de información que permitirá geolocalizar a las personas y sectores más vulnerables para facilitar una respuesta más rápida cuando sea necesario.

El operativo incluye la disponibilidad de las siete aeronaves de la provincia —cuatro helicópteros y tres aviones— que podrán intervenir en evacuaciones, rescates, traslados sanitarios, monitoreo de incendios y asistencia en zonas de difícil acceso. Además, se acondicionó una plataforma en la ex Unidad 9 para permitir el aterrizaje de helicópteros durante emergencias.

Como parte del fortalecimiento del sistema también se incorporaron embarcaciones, grupos electrógenos, equipos de comunicación y nuevos vehículos que serán distribuidos entre las ciudades cabecera para reforzar la capacidad operativa en las regiones con mayor riesgo.

Escuelas como centro de evacuación

La planificación contempla además la utilización de establecimientos educativos como centros de evacuación temporarios en caso de ser necesario. Para ello, la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos coordinó el trabajo con el Ministerio de Educación y las autoridades de cada establecimiento.

El despliegue también incluyó recorridas preventivas por localidades que ya sufrieron lluvias intensas e inundaciones, como Rincón de los Sauces, Sauzal Bonito y Puente Picún, donde se organizaron los mecanismos de asistencia y se identificaron las principales necesidades de cada comunidad.

Rincón de los Sauces fue una de las localidades recorridas durante las acciones preventivas.

La estrategia involucra a intendentes, comisiones de fomento, defensas civiles, policías, bomberos y personal especializado, apoyados por información meteorológica que, en algunos casos, permite anticipar hasta con 72 horas de anticipación la posible ocurrencia de un fenómeno severo y preparar tanto a los equipos de respuesta como a la población.

El plan también refuerza la prevención de incendios forestales, ya que las abundantes lluvias favorecieron el crecimiento de vegetación que, durante el verano, puede transformarse en combustible. En ese marco se reactivará la brigada de Villa Traful y se pondrá en funcionamiento una brigada temporaria en Varvarco, destinada tanto al combate de incendios como a tareas de rescate en la zona del volcán Domuyo.

El objetivo del operativo es que toda la provincia cuente con recursos distribuidos estratégicamente para responder con mayor rapidez ante cualquier emergencia, minimizando los riesgos para la población y dejando una estructura permanente de prevención y respuesta frente a futuros eventos meteorológicos.