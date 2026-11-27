Neuquén capital se prepara para afrontar posibles consecuencias del fenómeno climático de El Niño. El Concejo Deliberante aprobó este jueves 26 de noviembre, por mayoría, la adhesión al decreto provincial 1714, que declaró la emergencia meteorológica en Neuquén por un período de seis meses.

La iniciativa, impulsada por el Ejecutivo municipal, busca agilizar la respuesta ante eventuales situaciones de riesgo que puedan afectar a la ciudad, como anegamientos, desbordes de ríos, problemas derivados de las napas freáticas y deslizamientos en la zona de bardas.

Con la aprobación de la ordenanza, el intendente Mariano Gaido quedó habilitado para realizar reestructuraciones de partidas presupuestarias y disponer de fondos de manera inmediata en caso de una emergencia climática.

Qué podrá hacer Gaido con la emergencia climática

La adhesión contempla ocho artículos que establecen herramientas excepcionales para actuar frente a contingencias meteorológicas.

Entre las facultades otorgadas al Ejecutivo municipal se encuentran la posibilidad de modificar partidas presupuestarias sin autorizaciones especiales y realizar contrataciones directas para adquirir bienes, servicios y acordar obras, independientemente de los montos.

El objetivo es evitar demoras administrativas y permitir que el municipio pueda intervenir rápidamente ante situaciones que requieran asistencia, obras o medidas de prevención.

La normativa también establece un mecanismo de control: el municipio deberá informar cada dos meses al Concejo Deliberante sobre el uso de los fondos y las medidas extraordinarias que se hayan adoptado, en caso de que se produzcan emergencias.

Los riesgos climáticos que busca prevenir Neuquén

Entre los escenarios contemplados se encuentran los anegamientos de barrios por la presencia de napas freáticas elevadas, los inconvenientes que pueden generar los ríos con caudales importantes y los procesos de deslave en sectores de bardas.

La declaración de emergencia se enmarca en las previsiones vinculadas al fenómeno de El Niño, que puede favorecer condiciones meteorológicas con mayores precipitaciones y episodios de lluvias intensas.

Durante el debate, el presidente del bloque del MPN, Atilio Sguazzini, defendió la adhesión y sostuvo que la ciudad debe estar preparada ante la posibilidad de que ocurra una contingencia. “Hay un grado de probabilidad de que algo ocurra con mayor o menor afectación, nos preparamos para eso, en un proceso de transparencia que involucra informar al Concejo Deliberante”, señaló.

La adhesión obtuvo el respaldo de la mayoría de los bloques del Concejo Deliberante. Acompañaron la iniciativa Juntos por la Vida, Confluencia Neuquina y Fuerza Libertaria, además del oficialismo. También votaron a favor otros espacios, aunque plantearon cuestionamientos sobre las facultades otorgadas al intendente para disponer de fondos y realizar contrataciones por fuera de los procedimientos habituales.

Desde el Frente de Izquierda señalaron que, si bien comprenden la necesidad de actuar con rapidez ante una emergencia, la medida puede habilitar el manejo directo de recursos sin un plan de contingencia específico.

La Libertad Avanza fue el único bloque que rechazó la adhesión. El concejal Nicolás Montero cuestionó que la declaración municipal se aprobara varias semanas después de que la Provincia decretara la emergencia y vinculó el tratamiento con el calendario electoral.

Con la aprobación de la ordenanza, Neuquén capital quedó formalmente adherida a la emergencia climática provincial y contará durante los próximos seis meses con herramientas extraordinarias para responder ante posibles desastres meteorológicos.