Figueroa firmó el decreto de emergencia meteorológica en Neuquén y puso en marcha un comité especial

Ante el fenómeno climático El Niño-Oscilación del Sur (ENOS) y sus posibles consecuencias en la región, el gobernador Rolando Figueroa declaró el estado de Emergencia Meteorológica en todo el territorio por el término de seis meses. La medida busca agilizar las acciones de prevención, respuesta y asistencia a la población frente a situaciones derivadas de eventos meteorológicos adversos.

La decisión quedó establecida mediante el decreto 1714/2026, que también dispone la creación del Comité de Emergencia Meteorológica, integrado por los titulares de los ministros de Jefatura de Gabinete, Juan Luis Ousset; Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, Leticia Esteves; Economía, Producción e Industria, Guillermo Koenig; Trabajo y Desarrollo Humano, Lucas Castelli; Seguridad, Matías Nicolini; e Infraestructura, Tanya Bertoldi.

Tendrá a su cargo la coordinación de las acciones y medidas necesarias para atender la emergencia, así como la definición de las prioridades de intervención de acuerdo con la evolución de las condiciones meteorológicas y las necesidades que se presenten en las distintas regiones de la provincia.

Además, el decreto faculta a los máximos organismos de la Administración Pública, tanto centralizada como descentralizada, a contratar bienes y servicios necesarios para prevenir o mitigar los efectos de los eventos climáticos y brindar asistencia a la población afectada.

La medida apunta a facilitar la respuesta estatal frente a situaciones que requieran intervenciones inmediatas, en un escenario caracterizado por el incremento de los riesgos asociados a las precipitaciones intensas, las crecidas de cursos de agua y los anegamientos.

En este punto, Figueroa sostuvo que “actualmente se están llenando cañadones que hace 70 años que no recibían semejante cantidad de agua, y la infraestructura con la que contamos queda colapsada” y afirmó que “nuestro rol es asistir a la gente y, fundamentalmente, trabajar en la prevención”.

De acuerdo con los modelos dinámicos y estadísticos citados en los fundamentos de la medida, existe una probabilidad del 100% de que la fase El Niño se mantenga y continúe intensificándose durante el trimestre octubre, noviembre y diciembre de 2026. Asimismo, la probabilidad de que el evento alcance una intensidad muy fuerte supera el 90%.

Sobre la base de las evaluaciones técnicas de la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos, dependiente del Ministerio de Seguridad, y de los informes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), se determinó que todo el territorio neuquino se encuentra expuesto a un riesgo meteorológico cierto.

Entre los factores de preocupación se encuentran la saturación de los suelos y la posible aparición súbita de tormentas convectivas, capaces de provocar precipitaciones intensas en períodos breves y generar consecuencias sobre zonas urbanas, rurales y vías de comunicación. El riesgo previsto ya tuvo manifestaciones concretas en distintas regiones de Neuquén, donde se registraron crecidas significativas de cursos de agua y anegamientos. Estas situaciones obligaron a realizar evacuaciones y establecer restricciones a la circulación vehicular en rutas provinciales.





